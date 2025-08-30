LH에 메스 들이대는 정부…구조 개혁 방향은

이재명정부가 한국토지주택공사(LH)를 본격적으로 수술대에 올리고 개혁안 마련에 시동을 걸면서 향후 개혁 방향에 관심이 쏠린다. 이재명 대통령이 주문한 ‘공격적인 LH 개혁’을 위해 그간 LH가 운영해온 공공주택 사업 구조와 방식을 원점에서 재검토할 전망이다. 이재명정부가 공을 들이는 지역균형 발전을 위한 LH의 역할은 강화될 것으로 보인다. 재무·경영 혁신과 더불어 현장 안전 강화도 주요 개혁 과제다.

29일 국토교통부에 따르면 LH 개혁 과제를 논의하기 위한 ‘LH 개혁위원회’ 민간위원들을 위촉하고, 본격적인 개혁안 마련에 착수했다. 민간위원장으로 위촉된 임재만 세종대 교수와 이상경 국토부 1차관이 공동위원장을 맡았다. 주거복지, 공공주택, 도시계획 등의 분야에서 활동한 시민사회 인사와 전문가들도 민간위원으로 참여한다.

LH 개혁이라는 키워드 자체가 이번에 처음 나온 건 아니다. 2021년 LH 전·현직 임직원들의 비리 의혹이 터져 나왔을 당시에도 정치권의 주요 이슈로 떠올랐고, 윤석열정부는 2023년 ‘LH 혁신 및 건설카르텔 혁파방안’을 내놓기도 했다.

이번 정부는 앞선 대책보다 고강도의 LH 개혁을 예고하고 있다. LH의 근본적 시스템 개혁에 집중하겠다는 것이다. 김윤덕 국토부 장관은 전날 LH 개혁위 출범식에서 “그동안의 개혁이 임직원 개인의 비위 행위 근절에 집중됐다면 앞으로는 LH가 본연의 역할을 다할 수 있도록 제도를 바로 세우는 데 초점을 맞춰야 한다”고 강조했다.

우선 개혁위와 정부는 LH가 택지를 조성해 민간에 매각하는 구조를 다시 검토해나갈 예정이다.

현재 LH는 택지를 조성해 민간에 매각하는 수익 등으로 공공임대주택 공급과 운영 과정에서 발생하는 적자를 메우는 ‘교차 보전’ 체계로 운영되고 있다. 공공임대는 건설 및 운영 과정에서 손실이 발생할 수밖에 없는 구조다. 임대료를 시세보다 낮춰 주거 약자에 대한 혜택을 강화할수록 적자 규모가 커지기 때문이다. 이에 따라 LH는 공공임대 사업에서 발생하는 적자를 수도권 공공분양이나 택지개발 사업에서 발생하는 수익으로 충당해야 한다. 결국 택지를 매각해 이익을 남겨야 하는 지금의 구조에서 LH는 부동산값 상승을 반길 수밖에 없는 셈이다.

아울러 민간에 넘긴 택지의 개발 이익을 건설사와 그 땅에 지은 아파트·상가 소유자만 누리게 되는 구조도 문제로 지적돼왔다. 수익을 내야 하는 건설사들이 LH로부터 넘겨받은 땅에 지은 아파트의 분양가를 올리면서 결국 집값을 끌어올리는 결과를 초래했다는 것이다.

김 장관은 “LH가 보유한 자산은 서민 주거 안정을 위한 공적 자산”이라며 “공공주택 사업 구조와 방식을 원점에서 재검토해 더 많은 국민이 체감할 수 있는 주거 안정 방안을 찾아주길 바란다”고 개혁위원회에 주문했다.

사업 구조 개편과 더불어 눈에 띄는 건 정부가 지역발전을 위한 LH의 역할 강화를 강조하고 나선 점이다. 정부는 수도권 집중 현상으로 침체해가는 비수도권의 활력을 살리기 위해 LH가 할 수 있는 역할을 찾겠다는 방침이다. 김 장관은 개혁위에 “LH가 지역발전을 위해 어떤 역할을 할 수 있을지 깊이 논의해달라”고 요청했다.

LH 개혁위원회는 택지개발, 주거복지 등 부문별 사업 방식 개편과 더불어 미래 성장동력 확보를 위한 LH의 기능·역할 재정립, 재무 건전성 확보 방안 등에 대해 중점적으로 논의한다는 계획이다.

김 장관은 “LH의 재무와 경영혁신도 빼놓을 수 없다”며 “국가정책 목표를 공공기관이 책임 있게 완수하려면 건전한 살림살이가 뒷받침돼야 한다”고 강조했다. 그는 이어 “LH가 관리하는 건설 현장은 국민의 삶터이자 일터”라며 “일하다 다치거나 희생되는 일이 더는 없도록 안전을 비용이 아니라 기본 원칙으로 삼아 근본적인 대책을 마련해달라”고 개혁위원회에 당부했다.

정부는 LH 개혁 속도전도 예고했다. 국토부는 “LH 개혁위원회를 속도감 있게 운영해 LH 개혁 청사진을 구체화하고, 제도 개선·법령 정비 등 실행 가능한 대안을 신속하게 도출해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이강진 기자 jin@segye.com

