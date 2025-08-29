‘소비쿠폰’ 1차 대상자 98.2% 신청… 9조8000억원 지급

이재명정부가 지난달 21일 ‘민생 회복 소비 쿠폰’ 1차 신청 및 지급을 시작한 지 한 달이 훌쩍 지난 가운데, 지금까지 대상자 98.2%가 신청해 9조8000억원이 지급된 것으로 확인됐다.

지난 7월29일 서울 중구 명동 상점에 민생 회복 소비 쿠폰 관련 안내문이 붙어 있다. 뉴시스

행정안전부가 29일 발표한 소비 쿠폰 신청·사용 현황에 따르면 이날 0시 기준 4969만4846명이 소비 쿠폰을 신청해 지급받았다. 이는 지급 대상자(5060만7067명)의 98.2%에 달한다.

지급 수단별로 보면 신용·체크 카드가 3444만건(69.3%)으로 가장 많고 지역사랑상품권 920만건(18.5%), 선불카드는 606만건(12.2%)이다.

아울러 지난 25일 0시 기준으로 신용·체크 카드로 지급한 5조9715억원 가운데 78.7%인 4조6968억원 사용된 것으로 파악됐다.

정부는 다음 달 22일 2차 소비 쿠폰 신청 및 지급을 앞두고 있다. 전 국민 90%에게 1인당 10만원을 추가 지급한다.

박진영 기자 jyp@segye.com

