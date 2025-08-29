캄보디아서 활동하는 한국인 쇼호스트…알고 보니 마약 밀수범

관세청 인천공항본부세관은 캄보디아에서 필로폰을 밀수입한 혐의로 한국 국적 30대 여성 A씨와 남성 B씨를 지난달 검찰에 구속 송치했다고 29일 밝혔다.



세관에 따르면 이들은 지난 4월 필로폰 11.77ｇ을 담은 여행가방을 특송화물로 밀반입한 혐의(마약류관리법 위반)를 받는다.



세관은 캄보디아발 항공 특송화물 검사 과정에서 가방 속 파우치와 밑바닥 등 5곳에 숨겨진 필로폰을 발견하고 수사에 착수했다.



이후 화물의 수취 주소지에서 B씨를 검거한 세관 수사팀은 이후 공범 A씨의 존재를 확인하고 캄보디아에서 한국으로 들어오던 A씨를 인천공항 입국장에서 긴급 체포했다.



A씨는 캄보디아 현지에서 인플루언서 겸 쇼호스트로 활동하는 인물로, 필로폰을 구매한 뒤 국내로 발송하는 역할을 맡은 것으로 조사됐다. 코인·주식 등 개인 투자자인 B씨는 마약 밀수와 유통에 필요한 자금을 제공했다.



유용배 인천공항세관 마약조사2과장은 "앞으로도 진화하는 마약 밀수수법에 대응해 첨단 탐지장비와 새로운 적발기법을 도입하는 등 해외 밀반입 마약을 차단하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

