‘높이만 42m’ 아기 공룡 둘리 엄마, 칠곡군에 나타났다

최근 경북 칠곡군에 있는 가산수피아에 관광객의 발길이 잇따르고 있다. 애니메이션에서 아기 공룡 둘리의 엄마로 등장한 브라키오사우루스 로봇 때문이다. 길이 42m에 달하는 이 로봇은 제작 당시 세계 최대 규모의 움직이는 공룡으로 알려졌다.

멀리 도로에서부터 보이는 거대한 머리는 아이들의 시선을 단번에 사로잡는다. 목을 흔들고 꼬리를 움직일 때마다 환호성이 터지고, 일부 아이들은 놀라 달아나기도 한다.

가산수피아 관계자는 “숲속의 브라키오사우루스는 단순한 전시물이 아니다”면서 “부모에게는 어린 시절을 떠올리게 하는 추억이 되고 아이들에게는 상상 속 공룡이 살아 움직이는 모험이 된다”고 말했다.

가산수피아는 2018년 민간정원으로 등록된 후 연간 30만명이 찾는 가족형 관광 명소로 자리매김했다. 특히 가을에는 코스모스와 핑크뮬리가 정원을 붉게 물들이며 전국적인 사진 명소로 주목받고 있다.

무엇보다 입장료가 무료라는 점도 매력이다. 부담 없이 찾을 수 있어 연인과 가족 단위 방문객이 사계절 내내 발길을 이어가고 있다. 최근에는 파크골프장이 들어섰고 알파카 체험장과 꽃송이버섯 재배장도 문을 열었다. 남녀노소가 즐길 수 있는 시설을 확충하면서 정원의 매력이 한층 더 풍성해졌다. 꽃송이버섯을 스마트팜으로 재배하는 시도는 새로운 관광 자원으로 주목받고 있다.

김재욱 칠곡군수는 “군은 호국 평화의 현장과 문화예술 공간 등 다양한 문화관광 자원을 보유하고 있다”면서 “앞으로도 스토리텔링을 더해 군민과 방문객 모두가 즐길 수 있는 특별한 관광지들로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

