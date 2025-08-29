故 종현 곁으로 떠난 반려견 루…“행복 나눠줘서 고마웠어”

종현의 반려견 루. 루 SNS 캡처

그룹 샤이니의 멤버 고 종현의 ‘반려견 루’가 종현의 곁으로 먼 여행을 떠났다.

29일 종현의 누나는 루의 SNS를 통해 “2010.3.5∼2025.8.28. 루야, 그동안 함께해 줘서 고마웠어. 덕분에 많이 웃었고 힘낼 수 있었어. 그곳에서 평안하길 바라”라는 글을 올리며 안타까운 소식을 전했다.

이어 “엄마랑 나랑 언제나 지켜봐 줄 거지? 언제나 사랑해. 그리고 벌써 보고 싶다”라고 덧붙여 팬들의 먹먹함을 불러일으켰다.

종현 팬들은 “무지개 다리에서 종현이랑 만났니?”, “루 많이 기다렸을 종현이랑 잘 지내야 해”, “그동안 우리도 루 덕분에 행복했어”, “앞으로는 하늘 위에서 종현이 형이랑 행복하게 살길” 등의 댓글을 남기며 종현과 루를 그리워하며 슬픔을 표했다.

종현은 생전 반려견 루와 행복한 일상을 보냈다. 이후 누나에게 루를 보내면서 누나는 루의 계정을 운영하며 근황을 공개해왔다.

특히 종현의 누나는 2018년 루가 실종됐을 당시 “종현이가 제 품에 남겨준 저의 소중한 가족 루를 잃어버렸다. 루가 가족의 품에 돌아올 수 있도록 관심을 가지며 돌봐달라”며 호소한 바 있다. 이러한 부탁 때문이었을까. 이후 루는 다행히 가족의 품으로 안전하게 돌아와 많은 이들의 가슴을 안도의 한숨으로 쓸어내리게 했다.

앞서 종현은 지난 2008년 그룹 샤이니의 멤버로 데뷔해 큰 사랑을 받았지만, 2017년 12월 18일 27세라는 꽃다운 나이에 하늘의 별이 됐다.

샤이니로 활동할 당시 ‘누난 너무 예뻐’를 비롯해 ‘산소 같은 너’, ‘링딩동’, ‘드림 걸’, ‘셜록’, ‘뷰’, ‘에브리바디’ 등 히트곡을 연이어 쏟아내며 큰 인기를 누렸다.

이렇듯 큰 사랑을 받던 종현의 비보에 많은 팬과 대중은 슬픔을 감추지 못했고, 여전히 그리워하고 추모하고 있다. 비록 종현이 대중 곁을 일찍 떠났을지라도 그는 여전히 기억 속에 살아 숨 쉬고 있다.

