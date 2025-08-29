부산서 고교 2곳 폭발물 설치협박 팩스…학생 1000여명 대피 소동

29일 부산지역 고등학교 2곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 경찰이 수색에 나섰다.



29일 경찰에 따르면 이날 0시 30분께 부산 동구에 있는 A고등학교 교무실 팩스로 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 들어왔다.

경찰 수색 현장. 부산경찰청 제공

문서에는 "고등학교 내 압력솥을 이용한 살상력이 높은 폭탄을 여러 개 설치해 놓았다"며 "오늘 오후 폭발할 예정"이라는 내용의 글이 담겨 있었다.



학교 관계자가 이날 출근해 팩스로 들어온 문서 내용을 확인한 뒤 112에 신고했다.



남구의 B고등학교에도 똑같은 상황이 발생했다.



이들 고교는 모두 여고였고, 문제의 팩스는 일본에서 보내온 것으로 알려졌다.



112 신고 접수 이후 A고교 500여명, B고교 600여명 등 모두 1천명이 넘는 학생들과 교직원들이 인근의 교회 등으로 대피했다.



경찰은 특공대 등을 투입해 현장 수색을 벌였고 현재까지 특이점은 발견되지 않았다.



A고교 학생들은 학교로 복귀하지 못한 채 그대로 귀가했다.



B고교도 이상 여부 확인이 끝나는 대로 학생들을 귀가 조처할 것으로 보인다.



경찰 관계자는 "수색과 함께 세부적인 경위를 조사하고 있다"고 말했다.

