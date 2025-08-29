코로나19 백신, 천식환자 중증 악화 위험 최대 72% 감소 [필수 건강, 이것만!]

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 접종이 천식 환자의 중증악화 위험을 최대 72% 감소시킨다는 연구결과가 나왔다.

고려대 구로병원 호흡기내과 김상혁 교수 공동 연구팀(한양대학교병원 호흡기알레르기내과 이현 교수, 전북대학교병원 이비인후과 김종승 교수, 영남대학교병원 호흡기알레르기내과 장종걸 교수)은 건강보험공단(NHIS) 데이터베이스를 활용해 3380명의 천식 환자를 대상으로 코로나19 감염과 및 백신 접종 여부를 확인한 결과 이같이 나왔다고 28일 밝혔다.

연구팀은 대상자를 △미접종·미감염군(845명) △미접종·감염군(845명) △접종·미감염군(845명) △접종·감염군(845명) 등 4개 그룹으로 분류해 분석을 진행했다.

그 결과 코로나19 백신이 천식 환자의 중증 악화 위험을 최대 72%까지 낮출 수 있는 것으로 나타났다. 접종·미감염군은 중증 악화 위험이 72%감소했고, 미접종·미감염군도 56%감소를 보였다. 또한 접종·감염군에서도 37%감소가 확인돼 감염 여부와 관계없이 백신 접종이 뚜렷한 보호 효과를 제공함이 입증됐다. 반면 미접종·감염군은 가장 높은 악화 위험을 보였다

연구팀은 코로나19에 감염돼도 백신을 접종한 환자는 중증악화위험이 크게 줄어드는 효과를 확인했고, 백신이 감염 이후에도 천식환자의 장기적인 관리에 기여한다는 점을 강조했다.

김상혁 교수는 “코로나19 백신이 천식 환자의 중증 악화를 예방하는 효과가 확인된 것은 임상적으로 매우 중요한 발견”이라고 말했다.

이번 연구결과는 알레르기·호흡기 분야의 권위 있는 국제학술지 ‘알레르기(Allergy)’에 게재됐다.

정진수 기자 jen@segye.com

