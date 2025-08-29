미국 증시 호황에… 2분기 기관 해외증권투자 잔액 역대 최대

올해 2분기(4∼6월) 국내 기관투자가의 해외 외화증권 투자잔액이 350억달러 가까이 증가하며 역대 최대를 기록했다.

한국은행이 29일 발표한 ‘2분기 중 주요 기관투자가의 외화증권 투자 동향’에 따르면 국내 주요 기관투자자 외화증권 투자 잔액(시가 기준)은 6월 말 현재 4655억3000만달러(약 645조원)로 집계됐다.

기관투자가의 해외 외화증권투자 잔액은 올해 2분기 247억6000만 달러 늘며 2분기 연속 증가했다. 증가 폭 역시 분기 사상 역대 최대 폭이다. 기관의 해외 외화증권 투자는 지난해 4분기부터 1년째 오름세를 보이다 지난해 4분기 70억달러 가량 감소한 바 있다.

투자 주체별로 자산운용사(+274억1000만달러)·보험사(+43억5000만달러)·증권사(+20억9000만달러), 외국환은행(+9억2000만달러)에서 모두 투자 잔액이 늘었다.

투자자산 상품 중에서는 외국주식 증가 폭이 242억9000만달러로 가장 컸다. 외국채권도 91억9000만달러 불어났다. 국내 금융기관이나 기업이 외국에서 발행한 외화표시증권(코리안 페이퍼) 역시 12억8000만달러 증가했다.

한은 관계자는 “외국 주식의 경우 미국 등 주요국 주가 상승으로 평가 이익이 발생하고 자산운용사를 중심으로 순투자도 확대되면서 늘었다”며 “미국 연방준비제도의 금리 인하 기대가 이어져 보험사, 자산운용사 등의 외국 채권 순투자도 증가했다”고 설명했다.

박미영 기자 mypark@segye.com

