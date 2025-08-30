순천향대 라이즈사업단, 상하이에서 글로벌 캡스톤디자인 프로젝트 진행

순천향대(총장 송병국) RISE사업단은 24일부터 27일까지 중국 상하이에서 글로벌 산학협력과 학생 역량 강화를 위한 ‘2025 글로벌 캡스톤디자인 프로젝트’를 성황리에 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 재학생들이 전공지식을 활용해 실제 문제를 해결하는 창의적 실무 교육 프로그램인 캡스톤디자인 활동의 일환으로 진행했다. 충청남도, 순천향대 재학생, 중국 푸단대학교 교원 및 학생, 혁신 플랫폼 기업 36Kr 관계자 등 50여 명이 참석했다.

중국 상하이에서 글로벌 캡스톤 디자인 프로젝트에 참여한 관계자들과 김태흠 충남도지사(앞줄 중앙).

순천향대 RISE사업단은 교내 캡스톤디자인 경진대회를 통해 선발된 4개 우수 팀을 파견했다. 푸단대 역시 창업으로의 확장을 염두에 둔 우수 시제작품을 가진 4개 팀이 출전해 경쟁을 펼쳤다.

대회에서 순천향대 사물인터넷학과 ‘Travel Local’ 팀(김경탁, 김민성, 염준선, 황효동)은 ‘충청남도 관광 사업 활성화 여행 플랫폼’을 선보이며 대상인 충청남도지사상을 수상했다. 해당 작품은 창의성과 혁신성, 그리고 국제적 적용 가능성에서 높은 평가를 받았다.

행사 기간 중 순천향대 산학협력단(단장 전창완)은 푸단대학교 기술지주회사와 MOU를 체결해 혁신 기술 교류와 상생 협력을 강화하기로 했다. 중국 대표 스타트업·혁신 플랫폼 기업인 36Kr과도 협약을 맺어 학생과 충남 소재 기업들의 국제 활동 무대를 넓힐 수 있는 발판을 마련했다.

송병국 총장은 “이번 글로벌 캡스톤디자인 프로젝트는 학생들이 국제무대에서 성과를 검증받고 역량을 키울 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 다양한 국제협력 프로그램을 마련해 재학생들의 실무 능력과 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

순천향대 RISE사업단은 ‘지역혁신플랫폼(RISE·Regional Innovation System & Ecosystem)’ 사업을 주관하며 AI·의료·모빌리티·탄소중립 등 미래 전략 분야의 인재 양성과 산학협력을 이끌고 있다. 교내외 캡스톤디자인, 현장실습, 글로벌 공동 프로젝트를 통해 학생들의 취·창업 역량을 높이고 지역 기업의 혁신 성장을 지원하는 성과를 거두고 있다.

아산=김정모 기자 race1212@segye.com

