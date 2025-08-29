람보르기니, 대구서 국내 최초 람보르기니 전 라인업 전시

대구 신세계백화점 1층에서 열린 ‘시티투어 in 대구’ 팝업 전시회에 전시된 람보르기니 ‘우루스 SE’와 ‘테메라리오’ 사진=람보르기니 서울 제공

람보르기니 서울은 8월 28일부터 30일까지 대구 신세계백화점 1층에서 팝업 전시회 ‘시티투어 in 대구’를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 대구 지역 고객들에게 람보르기니의 차별화된 브랜드 경험을 제공하고, 새로운 고객 접점을 확대하기 위해 기획했다.

이번 행사에서는 국내 최초로 람보르기니의 전 라인업을 한 자리에서 만나볼 수 있다.

람보르기니의 플러그인 하이브리드 슈퍼 스포츠카 ‘레부엘토(Revuelto)’, ‘테메라리오(Temerario)’, 플러그인 하이브리드 슈퍼 SUV ‘우루스 SE(Urus SE)’가 전시되어, 방문객들에게 브랜드가 지닌 고유의 퍼포먼스와 라이프스타일 철학을 직접 경험할 기회를 제공할 예정이다.

전시 외에도 대구 신세계백화점 트리니티 라운지에서 별도로 전용 시승 행사를 마련해 도심 속에서 람보르기니 고유의 드라이빙 감각을 즐길 수 있는 특별한 경험을 선사할 예정이다.

시승 행사에 참여한 고객에게 소정의 사은품을 증정하며, 현장 계약 고객에게는 스페셜 기프트가 추가로 제공된다.

이와 함께 대구 지역의 기존 람보르기니 오너들을 위해 AS팀 테크니션이 직접 방문해 기본 점검을 지원하는 특별 서비스가 운영된다.

람보르기니 서울 김종복 대표는 “대구 신세계백화점은 대구 지역에서 높은 유동 인구와 프리미엄 고객층을 갖춘 매장으로, 이번 행사를 통해 새로운 고객 접점을 확대할 수 있을 것으로 기대한다”며, “앞으로도 전국 주요 거점에서 브랜드 경험을 확장해 나가며, 고객들에게 람보르기니만의 차별화된 가치와 라이프스타일 철학을 지속적으로 전달하겠다”라고 전했다.

