“술마시면 살 빠진다? 오히려 살찐다”…과장된 건강정보 확산 주의 [수민이가 궁금해요]

최근 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 “술을 마시면 살이 빠진다”라는 건강 오정보 게시물이 확산되고 있다. 이에 한국건강증진개발원은 과장된 건강정보가 확산되고 있다며 주의를 당부했다.

29일 개발원에 따르면 최근 "미국 하버드대 연구 결과 적당한 음주가 체중 감량에 도움이 된다"는 내용의 게시물이 온라인상에서 많은 공감을 얻으며 재생산되고 있다.

그러나 이는 하버드대의 권위를 차용해 연구 결과를 과장한 정보라는 것이 개발원의 설명이다.

게시물에서 언급한 연구는 하버드대에서 수행한 것이 아니라 일본 성인 5만7000여 명을 대상으로 음주 습관 변화에 따른 혈중 콜레스테롤 수치 변화를 분석한 것이다.

연구 결과 음주 후에 이른바 '좋은 콜레스테롤'인 고밀도 지질단백질(HDL) 수치는 증가하고, '나쁜 콜레스테롤'인 저밀도 지질단백질(LDL) 수치는 감소하는 경향이 확인됐다.

다만 보고서에서 체중 감소는 직접적으로 언급되지 않았으며, 연구자들은 과도한 음주가 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 강조했다.

실제로 체중 감량이 HDL 수치를 높인다는 연구 결과는 다수 있지만, 반대로 HDL 수치 증가가 체중 감량으로 이어진다는 주장은 과학적 근거가 희박하다고 개발원은 설명했다.

오히려 알코올 1ｇ은 열량이 약 7㎉로 높은 데다 대개 안주와 함께 섭취하기 때문에 체중 감량엔 부정적이라고 전문가는 말한다.

이해정 가천대 식품영양학과 교수는 "알코올은 체내에서 독성을 지니기 때문에 해독 과정에서 다른 영양소보다 먼저 대사되며, 이로 인해 지방이 잘 소모되지 않고 함께 섭취한 음식의 열량이 지방으로 저장될 가능성이 커져 결과적으로 체중 증가로 이어질 수 있다"고 말했다.

개발원은 잘못된 건강 정보가 국민 건강에 영향을 줄 수 있으므로 건강정보 생산자는 거짓과 과장에 주의하고 근거 기반으로 정보를 생산하며 출처와 날짜를 제시하는 등의 가이드라인을 따를 것을 권장한다.

건강정보 이용자는 ▲출처 확인 ▲목적 확인 ▲날짜 확인 ▲비교·검토 ▲합리적 의심하기 등 5가지 수칙을 지키는 게 좋다.

