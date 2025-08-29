'로제 신드롬' 통했다… '아파트'로 유튜브 1년 수익만 110억원

로제의 연간 유튜브 수익이 공개됐다. 로제 인스타그램 캡처

블랙핑크 로제의 유튜브 1년 수익이 110억원을 훌쩍 뛰어넘을 것으로 추산됐다.

27일 포브스 코리아는 ‘K팝 팬덤, 유튜브까지 점령하다’라는 제목의 기사를 통해 2025 셀럽 유튜버 순위를 발표했다.

포브스 코리아에 따르면 로제는 2025년 ‘셀럽 유튜버 순위’에서 1위를 차지하는 영광을 안았다.

로제는 구독자 수 1810만명을 보유한 유튜브 채널에 86개의 영상을 업로드, 36억건의 조회수를 기록했다. 추정 연 소득은 무려 110억6000만원 정도다.

로제와 브루노 마스. 워너 뮤직 코리아 제공

로제는 블랙핑크 멤버로도 글로벌한 인기를 끌었지만, 지난해 발표한 브루노 마스와의 협업 곡 ‘아파트(APT.)’로 전 세계적인 신드롬을 이끌며 슈퍼스타로 우뚝 섰다.

‘아파트’는 공개 직후 유튜브에서 2024년 발매된 K-POP 노래 중 최단 시간 1억 조회수를 달성했고, 글로벌 스포티파이와 미국 스포티파이 1위를 기록하며 뜨거운 관심을 모았다.

특히 ‘아파트’는 빌보드 메인싱글 차트인 핫100에서 8위로 데뷔, 3위까지 상승세를 보이며 K-POP 여성 가수 최초이자 최고 순위를 기록했다.

이에 KBS JOY ‘이십세기 힛-트쏭’에서는 “‘아파트’는 음원 발매 2주 만에 스트리밍으로만 벌어들인 수익이 133억원”이라고 분석하기도 했다.

'데드라인(DEADLINE)' 인 파리스'. YG엔터테인먼트 제공

로제가 속한 블랙핑크 역시 구독자 9680만명, 누적 조회수 388억 건으로 전 세계 아티스트를 통틀어 구독자 수와 조회수 모두 1위를 기록했으며 81억2000만원의 연수익을 거뒀을 것이라 추정된다.

한편, 로제는 지난 5일(현지시간) 미국 대중음악 시상식 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMAs)’에서 8개 부문 후보에 오르기도 했다.

로제가 ‘2025 MTV VMAs’ 8개 부문 후보에 올랐다. 로제 인스타그램 캡처

5일 발표된 ‘2025 MTV VMAs’ 후보 명단에 따르면, 로제는 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 ‘아파트(APT.)’로 올해의 비디오, 올해의 노래 등 주요 상에 올랐다. ‘2025 MTV VMAs’는 9월 7일 오후 8시(현지시간) 진행된다.

또, 블랙핑크는 완전체 활동으로 현재 3번째 월드투어 ‘데드라인’을 진행하고 있다. 이들은 내년 1월까지 미국 유럽 등에서 대규모 월드투어를 이어가며 월드 스타로서의 입지를 공고히 할 예정이다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

