농협, 시각장애인 연주단 초청 '문화체험형 장애인 인식개선교육' 실시

농협(회장 강호동) 경제지주(농업경제대표이사 박서홍)와 농협하나로유통(대표이사 임영선)은 지난 7일 서울 마포구 농협신촌빌딩 대강당에서 직원 100여 명이 참석한 가운데 시각장애인 전문연주단인‘한빛예술단’을 초청해 ’문화체험형 장애인 인식개선교육’을 실시했다.

’일 더하기 우리’라는 주제의 콘서트 형식으로 진행된 이번 교육은 이론 위주 법정 의무교육에서 벗어나 장애를 넘어선 연주를 통해 자연스럽게 장애인에 대한 편견을 해소하고 공감대를 형성하고자 마련되었다.

이날 교육에 참석한 직원들은 예술단의 클래식, 영화 음악 등 다채로운 공연과 함께 단원들의 진솔한 이야기를 경청하며, 장애와 비장애가 공존하는 사회의 의미를 피부로 느끼는 뜻깊은 시간을 가졌다.

또한, 농협경제지주와 농협하나로유통은 참석한 직원들에게 장애인 표준사업장에서 제작한 기념품을 제공해 사회적 가치와 상생의 의미를 더했다.

박서홍 농업경제대표이사는 “이번 행사를 통해 직원들이 장애인에 대한 공감과 존중의 문화를 확산하는데 도움이 되었길 바란다”며 “앞으로도 장애인과 더불어 살아가는 사회적 책임을 실천하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진할 계획”이라 전했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

