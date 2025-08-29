李 대통령, 내년 728조 예산안 의결… "씨앗 빌려서라도 농사를"

이재명 대통령은 29일 용산 대통령실에서 제39회 국무회의를 열어 2026년도 예산안을 심의·의결했다. 내년도 예산안은 올해보다 54조7000억원(8.1%) 증액된 규모로, 예산안 지출 규모가 본예산 기준 700조원을 넘은 것은 사상 처음이다.

이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제39회 국무회의(임시)에서 발언하고 있다. 대통령실통신사진기자단

이날 국무회의에선 ‘내년도 기금운용계획안’과 ‘2025~2029년 국가재정운영계획안’, ‘2026년도 국유재산종합계획안’ 등도 함께 의결됐다.

이 대통령은 모두발언에서 “현재 우리 경제는 신기술 주도 산업 경제 혁신과 외풍에 취약한 수출의존형 경제 개선이라는 두 가지 과제를 동시에 안고 있다”며 “오늘 국무회의에서 의결될 내년도 예산안은 이러한 두 가지를 과제 동시에 해결하고 경제 대혁신을 통해 회복과 성장을 이끌어내기 위한 마중물”이라고 말했다.

이 대통령은 “특히 지금은 어느 때보다 재정의 적극적 역할이 필요한 시점”이라며 “뿌릴 씨앗이 부족하다고 밭을 묵혀놓는 그런 우를 범할 수는 없다. 씨앗을 빌려서라도 뿌려서 농사를 준비하는 게 상식이고 순리”라고 말했다.

이어 “정부는 국회와 긴밀히 소통하며 차질 없는 예산 처리에 만전을 기해주길 부탁드린다”며 “우리 경제의 새로운 도약을 위해 국회의 적극적인 협력을 요청드린다”고 했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

