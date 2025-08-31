‘영주장날’ 추석맞이 한가위 대잔치…최대 30% 할인

경북 영주시의 대표 온라인 쇼핑몰인 ‘영주장날’이 추석을 맞아 9월 한 달간 할인과 혜택 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

먼저 ‘영주장날 한가득 한가위 할인 이벤트’를 통해 전 상품을 대규모 할인 판매한다. 축산류와 양곡류는 20%, 그 외 품목은 30%까지 할인받을 수 있다.

할인은 추석 상차림 준비에 꼭 필요한 품목을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 마련해 예산 소진 시 조기 종료할 수 있다. 또한 매주 화요일과 목요일 오전 10시에 진행하는 ‘영주장날 화목한 쿠폰 이벤트’에서는 선착순 200명에게 5000원 할인 쿠폰을 제공한다.

쿠폰은 영주장날 쇼핑몰 내 배너 버튼을 눌러 받을 수 있고 발급일로부터 7일간 사용 가능하다.

영주장날 관계자는 “추석을 맞아 소비자들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 다양한 이벤트를 준비했다”며 “가족과 함께 풍성하고 즐거운 명절을 보내는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

영주=배소영 기자 soso@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]