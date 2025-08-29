“전 아내 신내림, 딸은 심장병”…서프라이즈 ‘그 배우’의 파란만장 인생사

‘서프라이즈’로 이름을 알린 배우 박재현. ‘특종세상’ 유튜브 캡처

‘서프라이즈’로 얼굴을 알린 ‘재연 방송계의 장동건’ 배우 박재현이 오랜만의 근황을 전해 눈길을 끌었다.

28일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 ‘서프라이즈’에만 1000회 이상 출연했던 박재현의 인생사를 담았다.

1년 전 연기를 접고 베트남으로 떠난 박재현은 지인 4명과 카페를 동업 중이라고 밝혔다. 그는 “지금 사정이 여의치 않아서 돈 대신 몸으로 도우며 마무리 세팅을 하고 있다. 급히 시작한 요식업은 실패했다”고 담담히 털어놔 안타까움을 더했다.

1996년 데뷔해 ‘서프라이즈’ 고정 출연으로 얼굴을 알린 박재현은 “소위 말하는 ‘재연 배우’란 타이틀이 싫었다. 틀에 가둬놓고 부르더라”며 솔직하게 고백했다. “출연료만으로는 생계를 유지하기 어려웠고, 딸이 ‘너희 아빠 재연 배우라며’ 이런 말을 듣게하는 것도 싫었다”고 털어놔 가장으로서 가족을 책임져야만 하는 부담감이 그를 연기에서 멀어지게 했음을 밝혔다.

배우 박재현이 근황을 전했다. ‘특종세상’ 유튜브 캡처

촬영 도중 그는 돌연 눈물을 보여 제작진을 당황하게 만들었다. 딸과 영상 통화 후 감정을 추스른 그는 “딸이 선천성 심장질환으로 지금까지 네 차례 큰 수술을 받았다”고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 “건강한 몸을 주지도 못했고, 함께 있어야 할 나이에 같이 시간을 보내지도 못한다. 못난 아빠다”라며 오열해 모두를 울컥하게 만들었다.

또 그는 2년 전 신내림을 받은 아내의 사연도 공개했다. 박재현은 “아내가 갑자기 토하고 쓰러져 점집에 갔는데 신병이라더라”며 담담히 말했다.

집에 돌아온 그는 아내와 각방을 써 의문을 자아냈는데, 제작진의 물음에 “현재 이혼한 상태다. 경제적으로 힘들다 보니 욱하는 성격도 있고, 다툼이 잦았다. 딸을 위해 건강하게 키우자는 목표로 함께 지내며 친구 같은 관계를 이어가는 중”이라고 답해 눈길을 끌었다.

갑작스럽게 연예계에서 사라졌던 배우 박재현의 파란만장한 인생사에 시청자들은 위로와 공감을 전했다. “앞으로 하는 일 다 잘 되길”, “인생 살다 보면 이런 저런 일도 있는거다” 등의 반응을 보이며 응원했다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]