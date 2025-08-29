2025년 우리술 품평회에는 어떤 술이… 달달한 술이 강세? [이복진의 술래잡기]

‘술’은 세대와 연령, 성별을 막론하고 사랑받아왔다. 최근에는 ‘핫’한 걸 넘어 ‘힙’한 존재가 됐다. 하지만 우리는 아직도 술에 대해 모르는 게 너무 많다. 특히 최근 변화하는 대중의 취향에 맞춰 다양한 술이 나오고 있다. [이 기자의 술래잡기]는 그러한 술에 대해 직접 발로 뛰고, 눈으로 보고, 입으로 맛보고, 귀로 듣고 난 뒤 적는 일종의 체험기다. 특색있는 양조장이나 술, 그 술을 빚는 사람들의 이야기다. 또한 전국에 있는 양조장과 그 주변에 대한 기록이기도 하다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 개최하는 ‘2025 K-술(Sool) 프리미엄 시음상담회’가 지난 27일 서울 더플라자호텔 그랜드볼룸에서 열렸다.

‘2025 대한민국 우리술 품평회’ 수상작들의 판로 확대 및 마케팅 지원을 위해 개최된 이번 행사에는 전통주 관련 유통업체와 외식업체, 수출 바이어 등 100여명의 업계 관계자가 참석 했다.

품평회 수상 18개 양조장의 홍보 부스가 마련돼 수상작 시음, 푸드 페어링, 네이버 쇼핑 라이브 등 다양한 이벤트가 진행됐다.

‘2025 대한민국 우리술 품평회’는 6월부터 3개월에 걸쳐 진행, 대통령상·장관상·aT 사장상 등 18개 수상작이 선정됐다, 총 6개 부문에 걸쳐 역대 최대인 전국 246개 양조장 402개 제품이 출품됐다.

저도탁주에는 호랑이 유자 생막걸리((주)배혜정도가)가 대상을 받았다. 최우수상은 딸기막걸리(성수주조장), 우수상은 산정호수 동정춘 막걸리((주)(농)술빚는 전가네)가 수상했다.

고도탁주에서는 은하수 별헤는밤(발효공방 1991)이 대상을 수상했다. 최우수상은 지란지교 탁주(친구들의 술 지란지교), 우수상은 청명주 탁주(중원당)이 받았다.

약·청주에서 대통령상은 천비향 약주 15도(농인회사법인(주)좋은술)이 이름을 올렸다. 최우수상은 경성과하주(농업회사법인(주)술아원), 우수상에는 두두물물 약주(농업회사법인(주)수블가)가 수상했다.

과실주 부문 대상에는 미르아토 샤인머스켓 화이트 스파클링(금용농산)이, 최우수상에는 크라테 드라이(수도산와이너리), 우수상에는 컨츄리 캠벨 스위트(컨츄리 와이너리)가 이름을 올렸다.

증류주 부문에서 대상은 가무치소주 25도(농업회사법인 주식회사 다농바이오)가 수상했다. 최우수상은 여유 40(농업회사법인(유)양촌양조), 우수상은 추사 50(농업회사법인 예산사과와인(주))이 받았다.

기타주류에서 대상은 허니문(아이비허니), 최우수상은 달하늘꿀술 애플(농업회사법인 주식회사 양나인비노), 우수상은 코아베스트 배럴에이징 보쉐(농업회사법인주식회사코아베스트)가 수상했다.

특히 올해는 꿀을 발효시켜 만든 ‘미드(Mead)’가 다수 수상됐다. 해마다 더워지고 있는 기온의 영향 탓인지 달달한 미드가 상대적으로 높은 점수를 받은 것으로 예상된다.

더불어 저도탁주에선 막걸리 그 자체보다는 딸기나 유자 등을 섞은 탁주가 높은 점수를 받았다. 이 또한 달달하면서 과실 등의 산뜻한 향을 찾는 요즘 유행이 반영된 것으로 보인다.

주류문화 칼럼니스트 명욱 세종사이버대 교수는 “이번 우리술 품평회에서는 한국 약주의 약진이 두드러진다”며, “만약 약주인 것을 모른 채 마신다면 농익은 화이트와인으로 느껴질 정도로 아로마와 부케햐, 과실향이 풍부했다”고 설명했다.

전통주 소믈리에 조인선 모던한 대표도 “2025년 우리술 품평회에서 꿀을 발효해 만든 전통주 ‘미드(Mead)’가 다수의 수상작으로 선정되며 국내 국내 전통주 시장의 파란을 일으켰다.”며 “독창적인 풍미와 현대적 해석으로 호평을 받으며 미드를 통해 새로운 우리술 트렌드를 이끌 가능성을 보여주었다”고 전했다.

이복진 기자 bok@segye.com

