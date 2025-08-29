국힘 김민수, 李 회동 요청에 “장동혁 병풍 역할이면 만날 필요 있나”

김민수 국민의힘 최고위원은 29일 이재명 대통령이 장동혁 신임 당 대표와의 만남을 추진하는 것을 두고 “떨어지고 있는 지지율의 반전 효과를 노리는 쇼일 가능성이 있다”고 말했다.

김 최고위원은 이날 오전 BBS 라디오 ‘금태섭의 아침저널’에 출연해 “장 대표께서 가서 사진 찍힘용 병풍 역할밖에 안 된다고 하면 굳이 만날 필요가 없다”고 했다.

그는 “이재명 대통령이 야당 대표였을 때 민주당 지지율이 급락해 윤석열 대통령에게 회동을 요청했지만 만나주지 않은 상황이 꽤 있었다”며 “이번에 본인이 먼저 만나자고 해서 ‘나는 윤 대통령과 다르다’는 걸 보여주려는 것”이라고 분석했다.

이어 “장 대표는 당선된 이후에 ‘민주당과 싸우더라도 국민과 국익에 도움이 되는 일이라면 협조하겠다’고 발언했다”며 “이재명 정권도 우리에게 명확한 메시지를 주고 영수회담을 제안해야 한다. 윤 대통령이나 김건희 여사 등 무차별적으로 확대되고 있는 정치보복을 중단해야 한다”고 했다.

앞서 장 대표는 이 대통령과의 회동을 두고 “형식과 의제가 가장 중요하다. 여러 사람이 모여 앉아서 식사하고 덕담을 나누는 것은 영수회담이라 생각하지 않는다”며 사실상 일대일 회동을 요구했다.

한편 김 최고위원은 앞서 일부 인사들이 계파 이익을 위해 무조건 당을 비판하는 것을 ‘해당행위’로 간주하고 책임을 묻겠다고 발언한 것과 관련 “총구의 방향이 우리 당에만 향해 있다면 해당행위”라며 “이 문제는 우리 당에서 굉장히 오랫동안 거론됐던 문제”라고 했다.

그는 “우리 당이 민주당처럼 ‘수박(표면만 민주당인 사람을 뜻하는 말) 색출’하듯이 강압하지는 못할 것”이라면서도 “우리 당 소속으로 방송에 나간 사람들이 계파 정치를 위해 당을 코너로 몰고 있는 건 아닌지 분명히 짚고 넘어갈 필요가 있다”고 강조했다.

