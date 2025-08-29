코스피, 상승 출발해 3,200 고지 회복…코스닥도 강세

[연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

29일 코스피가 미국발 훈풍 속에 상승 출발했다.



이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 10.27포인트(0.32%) 오른 3,206.59를 나타내고 있다.



지수는 전장보다 12.48포인트(0.39%) 오른 3,208.80으로 개장한 뒤 방향성을 탐색하는 모양새다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 5.48포인트(0.69%) 오른 803.91에 거래를 이어가고 있다.



코스닥 지수는 3.53포인트(0.44%) 오른 801.96로 개장한 후 차츰 상승폭을 키워가고 있다.



간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 강세로 마감했다.



다우존스30산업평균지수는 전장보다 71.67포인트(0.16%) 오른 45,636.90에 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.32%, 0.53% 상승했다.



다만 전날 장 마감 후 2분기 실적을 발표한 엔비디아는 전날에 이어 이날도 0.79% 하락한 가격에 거래를 마감했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]