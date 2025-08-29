순천 펜션 수영장서 60대 숨진 채 발견

28일 오후 8시 22분쯤 순천시 대룡동 한 펜션 수영장에 60대 남성 A씨가 빠져있다는 신고가 접수됐다. A씨는 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌다.

119구급대. 연합뉴스

A씨는 해당 펜션에서 일을 해오던 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨가 청소를 하다 수영장에 빠진 것으로 추정하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

순천=한현묵 기자 hanshim@segye.com

