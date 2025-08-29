홍진경, 이혼 발표 3주 만에 '연프 출연' 제안 받았다

홍진경. KBS 2TV '옥문아' 캡처

모델 출신 방송인 홍진경이 이혼한 가운데, 연애 프로그램에 출연할 지 관심을 끈다.

28일 방송된 KBS 2TV 예능물 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에 가수 솔비와 황보가 게스트로 출연했다.

두 사람은 KBS 2TV 연애 프로그램 '오래된 만남 추구'('오만추')에 출연 중이다.

솔비는 '오만추'에서 자신과 핑크빛 기류를 형성 중인 배우 이규현과 에피소드를 언급하며 설렘을 드러냈다.

'옥문아' MC인 홍진경은 그러자 '옥문아' MC이자 '오만추' 제작자인 송은이를 향해 "재밌는 프로그램 제작하셨네요"라고 말했다.

그러자 송은이와 코미디언 김숙은 홍진경을 향해 "너도 준비해" "너도 나올 수 있다" "자격이 된다"고 반응했다.

홍진경은 "아직 마음의 준비가 안 됐다"고 손을 내저었다.

코미디언 양세찬은 홍진경은 "내가 한 방에 꼬신다"고 너스레를 떨었고, 주우재는 "'환승연애' 먼저 나가"라고 제안했다.

홍진경은 결혼 22년 만인 이달 초 이혼을 고백했다.

<뉴시스>

