기안84·션, 광기의 15㎞ 한강 러닝…무슨 일?

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 새벽 4시에 기상해 '러닝계 시조새' 션과 함께 광기의 15㎞ 한강 러닝에 도전한다.

29일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능물 '나 혼자 산다'에서는 기안84가 광기의 '미라클 데이'를 보내는 모습이 공개된다.

기안84는 션과 이영표 전 국가대표 축구선수, 국가대표 마라톤 선수 등 러닝 실력자들과 만난다.

준비 운동부터 예사롭지 않은 텐션을 보여주는 크루들 사이에서 긴장한 기안84 웃음기를 없애고 달리기에 진지하게 임한다.

기안84는 크루의 선두에 션과 함께 서서 달리기 시작한다.

크루들의 페이스에 맞춰 뛰던 기안84는 내리막은 물론 오르막에서도 빨라지는 페이스에 당황한다. 반환점에서 경로 이탈을 하는 등 기진맥진한 모습을 보인다.

모닝 러닝이 익숙하지 않은 기안84는 션의 1대 1 코칭을 받으며 떠오르는 일출과 함께 있는 힘을 쏟아붓는다.

제작진은 "기안84는 '미라클 모닝'의 정석인 션의 빈틈 없는 스케줄 이야기를 듣고 넋을 잃는다. 그는 션에게 '즐거우세요?'라며 진심을 담아 묻는데, 션의 대답은 방송에서 공개된다"고 예고했다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]