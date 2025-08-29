진태현, 갑상선암 수술 후 근황은…이렇게 달라졌다

배우 진태현이 갑상선암 수술 후 변화에 대해 전했다.

진태현은 28일 자신의 유튜브 채널에서 "수술한 지 8주가 지났다. 수술 전과 후 달라진 점을 이야기하고자 한다"고 밝혔다.

다행히 목소리는 수술 당일부터 나왔다. 다만 원래 진태현의 톤이 중저음인데 고음을 낼 때 약간 힘들다고 했다. 소리를 높이거나 노래할 때는 확실히 이전과 느낌이 다르다는 것이다.

진태현은 "목젖 아래 수술 부위에 아직 멍울이 있다. 누군가 계속 목을 5% 정도 조이고 있는 듯한 압박감이 있다. 운동할 때나 침 삼킬 때 특히 불편하다"고 설명했다.

하지만 수술 후 장점이 분명하다.

진태현은 "무엇보다 심리적으로 안정됐다. 이제 내 몸 속에 암 세포가 없다는 사실만으로 큰 위안이 된다"고 전했다. 특히 "수술 후 피로감이 완전히 사라졌다"고 강조했다.

4, 5년 전부터 오후 3~4시만 되면 아무 것도 못 할 정도로 지쳤다는 진태현은 수술 이후 오후에도 집안 일, 외출, 운동까지 가능하다. 삶의 질이 달라졌다"고 했다.

그의 아내 박시은 역시 "낮에 피곤해하지 않는 게 정말 신기하다"고 증언했다.

진태현은 지난 5월 갑상선암 진단 사실을 직접 알렸다. 지난 6월24일 수술을 받은 뒤 "몸에 있던 암세포는 사라졌다"며 팬들에게 소식을 전했다.

진태현과 박시은은 2015년 결혼했다. 입양한 세 딸을 두고 있다.

