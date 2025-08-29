‘형편 어려운’ 신혼·예비부부 대상…GH, ‘전세임대형 든든주택’ 425가구 공급

경기주택도시공사(GH)가 신혼부부와 예비 신혼부부의 주거 안정을 돕기 위해 ‘전세임대형 든든주택’ 425호를 공급한다.

28일 GH에 따르면 이번 공급분은 결혼 초기 경제적 부담이 큰 가정에 실질적 도움을 주도록 마련됐다. 혼인 7년 이내 신혼부부와 혼인을 계획 중인 예비 신혼부부가 대상이다.

경기주택도시공사 광교 사옥

신청일 기준 도내에 거주하는 무주택 가구 구성원이라면 소득과 자산에 상관없이 누구나 신청할 수 있다.

전세임대형 든든주택은 GH가 아파트를 제외한 다세대·빌라·도시형생활주택 등을 임차해 입주 대상자에게 재임대하는 방식으로 운영된다.

입주자는 전세금의 20%만 부담하면 되고, 나머지는 GH가 최대 2억원 한도에서 80%까지 지원한다. 지원분에 대해선 연 1.2~2.2% 수준의 저렴한 임대료를 납부하면 된다. 최대 거주 기간은 8년이다.

접수는 다음 달 1일부터 5일까지 GH토지분양시스템에서 온라인으로 진행된다.

이종선 GH 사장 직무대행은 “주거비 부담으로 결혼과 신혼살림을 시작하는 데 어려움을 겪는 부부들이 든든주택을 통해 안정을 찾고 행복한 가정을 꾸리길 바란다”고 말했다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]