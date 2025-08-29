“공공건축 안전망”…GH, ‘경기도 공공건설지원센터’ 3기 자문위 출범

경기주택도시공사(GH)가 경기도 공공건설지원센터에 ‘제3기 사전검토 자문위원단’을 구성했다고 27일 밝혔다. 위원들은 도내 공공건축 및 공공건설 사업계획을 수립하는 과정에서 방향 설정과 예산의 적정성, 설계 품질 등에 의견을 개진하게 된다.

GH에 따르면 3기 자문위원단은 124명의 지원자 가운데 57명을 선발해 꾸려졌다. 분야별로는 건축계획 50명, 건축환경 2명, 리모델링 5명 등이다. 위원들 모두 관련 분야 자격을 갖춘 실무형 전문가들이다

경기주택도시공사 전경

GH는 이들의 검토안이 친환경 건축·에너지 효율화·사용자 중심 설계 등에 도움이 될 것으로 기대한다.

2019년 12월 설립된 경기도 공공건설지원센터는 GH가 경기도의 위탁을 받아 운영하고 있다. 도와 도내 31개 시·군, 지방공기업이 발주하는 공공건설·공공건축 사업의 품질 향상과 예산 절감을 담당한다.

공사·설계비 1억원 이상 건설·건축공사에 대해 사전검토 등을 실시해 계획의 적정성과 예산 계획, 품질 확보, 부실공사 방지대책 등을 조언해왔다.

△2020년 39건 △2021년 123건 △2022년 159건 △2023년 247건 △지난해 202건 등 최근 5년간 770건의 사전 검토를 마쳤다.

이종선 GH 사장 직무대행은 “자문위원단은 경기도 공공건축의 안전성과 품질을 담보하는 안전망”이라며 “앞으로도 공정하고 투명한 프로세스를 통해 도민의 신뢰를 얻는 공공건축 문화를 만들어 가겠다”고 다짐했다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

