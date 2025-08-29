GH, ‘미래세대’ 아이들과 푸드 업사이클링 체험…친환경 가치 공유

경기주택도시공사(GH)가 미래세대인 아이들과 친환경의 가치를 나누고 생활 속 실천을 다짐하는 ‘푸드 업사이클링(Food Upcycling) 체험 행사’를 열었다고 28일 밝혔다.

GH에 따르면 이날 수원 광교 사옥에서 열린 초청행사에는 도내 어린이집 유아 50여명이 참여했다.

푸드 업사이클링은 버려지는 식재료를 새로운 제품으로 재활용하는 활동이다. GH는 아이들의 눈높이에 맞춰 놀이와 교육으로 환경보호의 필요성과 지속 가능한 삶의 중요성을 깨닫도록 했다.

아이들은 커피 찌꺼기를 활용해 캐릭터·동물 모양의 키링(Key ring)을 만들었다. 이어 다회용기 사용, 플라스틱컵 수거함 활용법 등을 소개한 ‘GH 기후벤저스’ 영상을 시청하며 일상에서 실천할 수 있는 친환경 활동들을 배웠다.

행사에는 GH 에너지지킴이 직원 14명이 참여해 보조강사와 멘토 역할을 맡았다. 직원과 아이들이 함께한 이번 활동은 GH가 지역사회, 미래세대와 함께 실천하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 ‘그린GH’의 일환으로 마련됐다.

이종선 GH 사장 직무대행은 “아이들의 작은 체험이 쌓여 더 큰 변화를 만든다”며 “미래세대와 지속 가능한 가치를 나누면서 친환경·사회적 책임경영을 선도해 나가겠다”고 말했다.

