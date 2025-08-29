[현장] “성수동 일대가 K-뷰티 놀이터”…Z세대 취향 저격한 ‘페스타 인 성수’

28일 오후 서울 성수동에서 열린 ‘무신사 뷰티 페스타’를 찾은 방문객들. 박윤희 기자

“축하합니다. 두더지 잡기 미션 성공!”

28일 오후 서울 성수동 뷰티 페스타 팝업스토어 2층에 마련된 한 화장품 부스에서 환호성이 터져 나왔다. 방문객이 30초 안에 두더지를 모두 잡는 미션에 성공하자 지나던 사람들이 걸음을 멈추고 부스로 몰려 들었다.

28일 오후 서울 성수동에서 열린 ‘무신사 뷰티 페스타’는 경험을 중시하는 Z세대의 소비 성향을 반영해 각 부스마다 다양한 체험형 프로그램이 마련됐다. 박윤희 기자

무신사는 오는 29일 팝업 스토어 오픈을 앞두고 이날 기자와 인플루언서를 상대로 현장을 선공개했다.

1층과 2층을 합쳐 660평에 달하는 공간으로 구성된 이번 페스타는 지난해보다 행사 규모와 고객 체험 요소를 강화해 ‘보고 즐기는 뷰티 놀이터’ 콘셉트로 꾸며졌다. 방문객들은 브랜드 부스와 포토존, 이너뷰티 바와 라운지를 오가며 뷰티 페스타를 즐기고 있었다. 곳곳에서 카메라 셔터 소리와 웃음이 끊이지 않았다.

무신사 관계자는 “경험을 중시하는 MZ세대와 ‘꾸미기’ 문화에 익숙한 Z세대 소비성향을 고려해 체험형 프로그램을 대폭 늘려 방문객들이 공간 안에서 재미를 느끼도록 구성했다”고 설명했다.

이번 뷰티 페스타도 ‘신진브랜드 육성’에 초첨을 맞췄다. 참여 브랜드 40개 중 86%는 중소 규모의 인디브랜드로 꾸며졌고, 28%는 론칭한 지 3년 미만의 신생 업체다. 특히 81%는 자체 매장이 없으며, 성수동 주요 오프라인 채널에 입점하지 않은 브랜드도 31%에 달한다.

각 부스마다 무신사 뷰티에서 처음 선보이거나 단독 구성으로 출시된 ‘오직무신사 뷰티’ 제품을 1개 이상 배치해 고객들이 자연스럽게 새로운 아이템을 경험할 수 있도록 했다. 방문객들은 각 부스에서 제품을 체험하고 QR코드를 통해 온라인으로 제품을 구매할 수 있다.

현장 관계자는 “뷰티페스타 및 오프라인 팝업 지원을 통해 매장이 없는 브랜드도 오프라인 고객 경험을 넓힐 수 있도록 했다”며 “올해 상반기 무신사 뷰티 거래액은 작년 같은 기간보다 두 배 증가했다”고 말했다.

방문객들은 포토부스에서 특별한 인생샷을 찍고 피부 타입과 퍼스널컬러 정보를 기입한 후, 전용 공간에 마련된 꾸미기 키트를 활용해 단 하나뿐인 ‘마이 뷰티 ID 카드’를 제작할 수 있다. 박윤희 기자

다양한 참여부스도 마련됐다. 방문객은 페스타에 들어서면 가장 먼저 만나는 ‘뷰티 클래스’에서는 자신만의 ‘퍼스널 컬러’와 피부 타입을 진단 받고 적합한 제품을 추천받을 수 있다. 또 방문객이 자신의 파우치 속 애정템을 소개하고, 인증샷을 자신의 SNS에 뽐낼 수 있는 ‘포토존’과 ‘왓츠 인 마이 파우치’ 존도 꾸려졌다. 요즘 유앵하는 괄사 마사지 등을 주제로 한 클래스도 진행된다.

행사장 한 쪽에는 ‘이너뷰티 바&라운지’에서는 4개 브랜드의 음료를 맛보고 쉬어갈 수 있는 공간도 배치됐다. 이너뷰티 바에서는 ‘오늘 필요한 리추얼’을 주제로 리추얼 카드 중 2개를 선택해 자신에게 맞는 제품을 제공받을 수 있다.

‘오늘 필요한 리추얼’을 주제로 꾸며진 이너뷰티 바에서는 진열된 리추얼 카드 중 2개를 선택한 고객에게 조합에 맞는 최적의 제품을 증정한다. 박윤희 기자

스탬프 미션도 눈길을 끈다. 방문객들이 5개 부스를 방문해 미션을 완료하면 스템프를 받을 수 있는데, 스탬프를 모두 모으면 참여 브랜드 제품으로 구성된 48만원 상당의 기프트 박스를 제공한다.

특히 이번 뷰티페스타는 성수동을 하나의 ‘뷰티 플레이그라운드’로 삼고 인근 뷰티 스토어와 연계한 체험의 범위를 넓혔다. 행사 기간 성수동 곳곳에 있는 △더툴랩라운지 △데이지크 △삐아 △아이소이 △힌스 등 무신사 뷰티 입점 브랜드의 매장에서 기프트 및 할인 쿠폰을 제공해 뷰티 투어를 즐길 수 있도록 했다.

사전 예약 없이도 방문할 수 있는 프렌즈 팝업도 운영한다. 무신사 엠프티 성수의 야외 공간에서는 뷰티·라이프스타일 미디어 ‘코스모폴리탄’의 팝업 트레일러가 운영된다. 디마프, 아이레시피, 지베르니가 참여해 샘플링과 가챠 머신 이벤트 등 즐길 거리를 마련한다. 무신사 뷰티 스페이스 1에서는 헤어케어 브랜드 커리쉴이 새롭게 선보이는 두피케어 라인을 만나볼 수 있다. 모발과 두피 진단 서비스도 운영한다.

또 주말 성수동 방문객을 대상으로 게릴라 이벤트도 진행한다. 성수역 인근에서 럭키 드로우 머신을 실은 카트가 출몰해 무신사 뷰티 할인 쿠폰과 인기 뷰티 제품을 증정할 예정이다.

자신의 파우치 속 애정템을 소개하는 '왓츠 인 마이 파우치'존. 박윤희 기자

한편, 무신사는 핵심 사업인 패션 사업과 뷰티의 시너지를 통해 규모를 넓혀가고 있다. 무신사는 올해 2분기 연결재무제표 기준 영업이익 413억원을 기록하며 전년 동기보다 22.6% 증가했다. 같은기간 매출액은 3777억원으로 전년 동기 대비 30.7% 증가했다. 당기순이익은 408억원을 달성하며 전년도 같은 기간보다 5배 이상 증가했다. 이번 매출과 영업이익은 무신사의 2분기 실적 중에서 역대 최고치다.

박준모 무신사 대표는 “온·오프라인에서 발빠르게 경쟁력을 키워나가는 데에 주력한 결과가 2분기에 고른 성장세로 입증돼 나타났다”면서 “하반기에도 글로벌, 뷰티, 라이프스타일, 리커머스 등 성장 사업 부문에서 예정된 투자를 차질없이 진행해 시장 상황에 유연하게 대응할 것”이라고 밝혔다.

2021년 말 론칭한 무신사 뷰티는 신진 뷰티 브랜드의 새로운 판로를 제공하고 고객들에게는 새로운 소비 경험을 제공하고 있다는 평가를 받는다. 2024년 무신사 뷰티 거래액은 9.6배 증가했고 구매자 수도 5.6배 늘었다. 입점 브랜드 수는 론칭 시점(2021년) 대비 약 3배 증가한 2000여개에 달한다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

