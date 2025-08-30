“열애설 기정사실화” 토로한 권나라, 양세찬 반응은 왜 달랐나

양세찬(왼쪽), 권나라. 뉴스1 자료사진

배우 권나라와 개그맨 양세찬이 연관검색어로 굳어진 소문에 처음 입을 열었다. 양세찬을 두고 ‘아이돌 킬러’라는 표현까지 낳았던 열애설이었지만, 당사자의 확인을 거치자 이야기는 달랐다. 두 사람 사이엔 ‘엇갈린 기억’만 남아있었다.

23일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들 시즌2’에는 권나라가 게스트로 등장했다. 이날 패널들은 권나라의 매력을 더욱 알리기 위해 출연하면 좋을 것 같은 예능 프로그램을 추천했다.

다양한 방송명이 거론되던 중 개그맨 신동엽이 “털털하고 제약받지 않고 그냥 재밌게 노는 ‘런닝맨’은 어떠냐”고 제안하자, 개그맨 이수지가 “런닝맨 얘기하면 어떻게 하냐. 양세찬씨랑 사귀었다고 하지 않았냐”며 두 사람의 열애설을 언급했다.

권나라. 쿠팡플레이 ‘직장인들 시즌2’ 캡처

“헤어진 거 아니냐”는 다른 패널들의 말에 개그맨 김원훈은 “근데 아직 확인된 사실은 없다. 양세찬씨랑 만났었다는 그런 얘기는 있었다”고 거들었고, 배우 김민교는 그 자리에서 포털 사이트 검색창에 ‘권나라’ 이름을 검색해 연관검색어에 ‘양세찬’이 뜨는 것을 보여줬다.

권나라는 “제가 항상 딜레마였던 게, 계속 연관검색어에 같이 뜨더라. 예전에 조세호 선배와 식사 자리에서 한 번 뵀을 뿐”이라며 다른 친분은 없다고 강조했다.

의심을 거두지 못한 배우 지예은이 “혹시 진짜 사귄 건 아니죠?”라고 재차 물었고, 이수지는 “헤어지고 서로 말하지 말자고 약속했을 수도 있다”라고 이야기했다. 김민교는 “대표님이 양세찬씨 알지 않나. 그러면 한 번 전화를”이라며 신동엽에게 전화연결을 부탁했다.

신동엽은 바로 양세찬에게 전화를 걸어 ‘권나라 양세찬’ 연관검색어를 언급하며 “예전에 밥을 한 번 먹긴 먹었었다고 하더라. 조세호랑 같이 식사 한 적 있었다고”라고 넌지시 물었다. “저랑요? 저는 없는데”라는 양세찬의 대답에 패널들은 “이렇게 모르는 척하는 건 더 수상하다”고 반응했다.

권나라. 쿠팡플레이 ‘직장인들 시즌2’ 캡처

전화를 넘겨받은 권나라는 “저는 같이 밥을 먹은 걸로 알고 있는데 아니었냐”고 물었고, 양세찬은 “저는 없다. 다른 사람이랑 밥 먹은 걸 저랑 헷갈리는 거냐”고 다시 한번 입장을 분명히 밝혔다. 이에 권나라는 “죄송하다. 제가 헷갈렸나 보다”라고 사과했다.

그동안 권나라와의 열애 관련 질문을 자주 받았다는 양세찬은 “저는 뭐 괜찮았는데 나라씨가 좀 그랬을 것 같다”며 걱정스러운 기색을 내비쳤다. 권나라는 “너무 팬이라 처음에는 좋았는데, 정말 기정사실화가 되더라”라며 부풀어진 오해에 난처함을 드러냈다. 양세찬은 “이제 오해가 풀려 다행”이라며 두 사람 사이에는 아무 일도 없었다는 점을 분명히 하고 통화를 마쳤다.

양세찬과의 통화가 끝난 후에도 조세호와의 식사 자리에 대한 미스터리가 남자, 신동엽이 이번엔 조세호에게 전화를 걸었다. 조세호는 통화에서 “권나라와 같이 식사한 적은 있지만, 그때 세찬이는 없었다”며 당시 식사 자리에 동석한 사람은 양세찬이 아니라는 점을 명확하게 밝혀줬다.

권나라와 양세찬의 열애설은 과거 방송 발언들이 재소환되며 온라인에서 여러 차례 불거졌다. 특히 2022년 1월 방송된 SBS ‘런닝맨’에서 배우 전소민이 양세찬을 향해 “내 대학교 후배 잘 있지?”라고 말한 대목이 다시 회자되면서, 전소민과 같은 동덕여대 방송연예과 후배로 알려진 권나라로 추정이 쏠린 흐름이 형성됐다.

SBS ‘런닝맨’(위), 유튜브 채널 ‘뜬뜬’ 캡처

올해 4월에는 유튜브 채널 ‘쑥쑥’ 콘텐츠에서 가수 권은비가 양세찬에게 “아이돌이랑 사귀었다고 하던데, 그래서 아이돌만 쫓아다니는 거냐”라고 물었고, 그가 부인하자 “내가 아는 언니랑 만났잖아. 언니 맞다”는 취지로 거듭 언급한 장면에서 ‘아이돌 전 연인’ 서사가 힘을 얻었다. 이에 온라인에선 양세찬의 과거 교제 상대의 실명을 추정하는 게시물이 이어졌고 ‘권나라설’이 재점화됐다.

이어 8월 중순에는 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 예능 ‘핑계고’에서 개그맨 유재석, 지석진과 배우 이광수가 양세찬의 과거 연애를 두고 “아이돌과 사귄 게 다 알려졌다”는 취지로 언급했고, 양세찬은 “하하 형이 이상한 얘기를 해서 그렇다. 초아도, 권은비도 다 자기 아는 지인이라고 해서 미치겠다. 내가 아이돌 킬러가 됐다. 킬러는 아니다”라고 선을 그으며 아이돌과 만난 적이 있다는 사실만 인정했다. 이후 ‘양세찬=아이돌 킬러’라는 표현이 오르내리며 관련 추정은 더욱 확산됐다.

결국 당사자 통화와 제3자 확인까지 거치며 부풀었던 의혹은 정리됐다. 결과적으로 권나라와 양세찬 사이에 남은 건 ‘밥 한 번’을 둘러싼 기억 불일치뿐이었다.

김지연 기자 delays@segye.com

