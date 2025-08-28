프랑스 어린이 2,000여 명 노숙…유니세프, 주거정책 촉구

프랑스에서 2천명 이상의 어린이가 잠잘 곳이 없어 길거리 생활을 하고 있다고 인권단체들이 고발했다.



유니세프 프랑스와 인권단체 연대활동가연대(FAS)는 28일(현지시간) 발표한 길거리 아동 현황 보고서에서 최소 2천159명의 어린이가 노숙 생활을 하고 있다고 밝혔다.

프랑스 거리의 노숙인. AFP연합뉴스

이 수치는 2024년 보고서 발표 때보다 6%, 프랑스 정부가 '노숙 아동 제로' 목표 달성을 약속한 2022년보다 30% 증가한 수치라고 단체들은 전했다.



단체들은 "수용 시설의 포화 상태와 주택 위기가 겹치면서 많은 지역에서 심각한 결과를 초래하고 있다"며 "보호자 없이 노숙하는 미성년자와 불법 점거 주택이나 빈민가에서 생활하는 이들은 집계되지 않아 실제 노숙 어린이는 더 많을 것"이라고 설명했다.



단체들에 따르면 지난해 프랑스에서는 855명이 거리에서 사망했다. 이 가운데 31명이 어린이였다.



단체들은 정부가 사회 주택과 초저소득층을 위한 주택 공급 계획을 포함한 '거리에서 숙소로'라는 장기적 주거 정책을 수립해야 한다고 촉구했다.



아델린 아잔 유니세프 프랑스 대표는 "매년 우리는 점점 더 많은 어린이가 거리에서 잠을 자며 비인간적인 생활 조건과 일상적 위험에 노출되는 현실에 분노하고 있다"며 "오늘날 부족한 것은 자원이나 전문성이 아니라, 이런 상황을 종식하겠다는 확고한 정치적 의지"라고 비판했다.



파스칼 브리스 FAS 대표도 "이 지표는 우리가 포기한 것들을 나타낸다"며 "우리는 프랑스에서 아이들이 학교 끝난 뒤 거리로 내몰리는 상황을 더 이상 용납할 수 없다"고 규탄했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]