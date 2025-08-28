계명대, 일본 대학생 초청해 한국 문화 교류 프로그램 열어

계명대학교는 지난 4~22일 일본 대학생 83명을 대상으로 ‘한·일 공동 고등교육 유학생 교류사업’과 ‘한국어·한국문화 캠프(KLCC)’를 진행했다고 28일 밝혔다.

일본 대학생들이 부산패션비즈센터를 방문하고 있다. 계명대 제공

국립국제교육원의 지원으로 운영된 ‘한·일 공동 고등교육 유학생 교류사업’에는 일본 문화학원대, 우에다야스코복식전문학교, 교토공예섬유대 등 3개 대학 패션 전공 학생 20명이 참가했다. 학생들은 한국어와 한국문화 수업과 함께 ‘K-패션 그래픽디자인’, ‘K-패션 스타일링’ 등 패션디자인 강좌를 수강하고, 국내 산업 현장을 방문해 체험 학습을 가졌다.

계명대 한국어학당이 주관한 ‘한국어·한국문화 캠프’는 2004년부터 매년 이어져 온 국제교류의 대표 프로그램이다. 올해는 일본 히로시마슈도대, 모모야마가쿠인대, 세이가쿠인대 등 10개 자매대학에서 63명이 참가해 한복 입어보기, 한국 음식 만들기, 태권도, 사물놀이 등 전통문화 체험은 물론 K-팝 댄스, 프로야구 관람 같은 현대문화 체험에도 참여했다. 대구, 경주, 부산 일대 현장 학습을 통해 한국 사회와 문화를 깊이 이해하는 시간도 가졌다.

일본 자매대학 학생들이 계명한학촌에서 한복체험을 하며 단체 기념 촬영을 하고 있다. 계명대 제공

계명대는 대구시 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업의 일환으로 올해 가을 베트남 하노이에 ‘투이로이-계명 대구글로벌센터’를 개소할 예정이다. 이곳에서는 한국 유학 지원은 물론 한국어와 한국문화를 기반으로 한 교육 교류를 확대하고, 글로벌 도시 대구의 홍보 거점으로도 활용할 계획이다.

김선정 국제부총장은 “이번 여름방학 동안 9개 국제 프로그램에 300여 명의 해외 교수·학생이 대학을 찾았다”며 “이는 대학의 국제화 노력과 한국어 교육 인프라가 세계적으로 인정받은 결과로 앞으로도 더 많은 외국인 학생들이 찾을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]