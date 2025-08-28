“당정 이견 없다”… 檢 개혁 엇박자 진화 나선 정성호 법무장관

검찰개혁 각론을 둘러싼 엇박자가 수면 위로 드러나자 여권이 “이견은 없다”며 진화에 나섰다. 하지만 중대범죄수사청(중수청) 관할 부서 문제나 검찰의 보완수사권 등 핵심 쟁점에 대한 입장 차이가 조만간 해소될 가능성은 크지 않아 보인다. 당정이 추석 연휴 전에 검찰개혁 대원칙을 담은 정부조직법 처리를 공언한 가운데 9월 국회에서 얼마나 이견을 좁힐 수 있을지가 관건으로 떠올랐다.

정성호 법무부 장관이 25일 국회에서 열린 본회의에 출석해 대기하다 전화 통화를 하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관은 28일 인천 영종도 내 한 호텔에서 열린 더불어민주당 의원 워크숍에 참석하기 전 기자들과 만난 자리에서 “(당과 정부 사이에) 이견은 없다. 수사·기소 분리의 원칙이 확실하고 정부조직법에 반영할 것”이라며 “입법의 주도권은 정부가 아니라 당이 갖고 있는 것 아니냐. 당에서 잘 결정되는 대로 잘 논의해서 따라가겠다”고 말했다.



정 장관의 발언은 검찰개혁을 둘러싼 이견 노출 지적에 대한 수습 차원으로 여겨진다. 워크숍에 참석한 우상호 대통령실 정무수석도 기자들과 만나 “지금은 당과 정부의 의견만 다른 게 아니라 당 내부에도 다양한 의견이 있는 것으로 알고 있다. 정부도 법무부와 행정안전부 의견이 다르다”며 “지금은 공론화 과정에서 토론하고 있는 중으로 대통령실은 이 내용들을 지켜보고 있다”고 말했다.



당정은 추석 연휴 전에 ‘수사·기소 분리’라는 검찰개혁의 대원칙을 담은 정부조직법을 처리하기로 합의한 상태다. 이날 발표된 민주당의 정기국회 중점처리 법안에서도 수사·기소 분리, 검찰청 폐지, 공소청 및 중대범죄수사청 신설 등의 내용을 담은 법안 처리가 명시됐다.



당정 간 이견은 각론, 특히 수사·기소 조직 구성 방안을 놓고 불거지고 있다. 검찰 내 기존 특수부 역할과 유사한 중수청의 관할 부서를 어디에 둘지를 두고 벌어지는 갈등이 대표적이다. 정 장관은 국회 발언과 인터뷰를 통해 중수청을 행정안전부 산하로 두는 것에 우려를 표했다. 1차 수사기관들이 행안부 산하로 몰리게 될 경우의 문제를 고려해야 한다는 것이다. 이에 민주당 검찰개혁특위 위원장을 맡은 민형배 의원은 기자들과 만난 자리에서 “당에서 입장을 안 냈는데 그렇게 말씀하신 것에 대해 장관 본분에 충실한 건가. 이런 우려가 좀 있다”고 말했다.

이도형 기자, 인천=김나현 기자

