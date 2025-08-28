국제정세 급변에 선제 대응… 金 ‘치밀한 계산’ 깔린 방중길 [북·중·러 정상 한자리에]

김정은 북한 국무위원장의 다음달 3일 중국 항일전쟁 승전(전승절) 80주년 기념행사 참석 결정은 미·중 경쟁 격화, 우크라이나 전쟁 종전 협상, 미국과의 대화 가능성 등 급변하는 국제 정세에 선제 대응하기 위한 ‘다중 포석’으로 풀이된다. 러시아와의 밀착 후 소원해진 중국과의 관계를 복원함으로써 외교를 다변화하고, 중·러가 주도하는 국제무대에 편입해 신냉전 질서에 적극 대응하는 동시에, 이를 통해 핵보유국 지위 확보를 위한 대미 협상력을 제고하는 데 목적이 있다.

김정은, 특수작전훈련기지 방문 김정은 북한 국무위원장이 9월 3일 중국 베이징에서 열리는 중국 항일전쟁 승전 80주년 기념행사 열병식에 참석하기로 했다. 탈냉전 이후 북·중·러 정상이 한자리에 모이는 것은 처음으로 향후 한반도와 동북아시아 정세 변화에 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상된다. 사진은 27일 특수작전훈련기지를 방문한 김 위원장이 수풀 형상 위장복을 입은 저격병들 앞에서 “무장장비 현대화” 등을 강조하고 있다. 조선중앙통신·연합뉴스

김 위원장이 27개국 정상이 한자리에 모이는 중국 전승절 열병식에 참석하는 건 수령제인 북한 체제의 관점에선 일종의 ‘승부수’다. 여러 정상 가운데 섞여 ‘원 오브 뎀’으로 비치는 다자외교 무대는 최고지도자가 주인공이어야 하는 북한의 ‘유일 영도체계’ 성격과 맞지 않기 때문이다.

김 위원장의 할아버지 김일성 주석은 열병식을 비롯해 다자 외교무대에 많이 참석했지만, 아버지 김정일 국방위원장과 김 위원장 본인은 다자 무대에 선 적이 없다. 그만큼 김 위원장이 이번 전승절 참석을 통해 얻을 게 많다고 판단했다는 뜻이기도 하다.



우선 북·러 밀착 후 소원했던 북·중 관계를 복원하는 데 목적이 있다는 분석이 나온다. 북한이 우크라이나 전쟁을 계기로 러시아와 밀착한 후 북·중 관계는 고위급 인사 교류가 끊기는 등 이상 기류를 보여왔다. 김 위원장이 전승절 행사에 참석함으로써 시진핑 중국 국가주석의 체면을 세워주고, 정상 간 만남을 통해 양국 간 문제를 일거에 해결하려 한다는 것이다.

오경섭 통일연구원 선임연구위원은 “중국과의 관계를 복원해 대북 제재에 틈을 내고 핵 보유를 정당화하겠다는 게 핵심”이라고 분석했다. 우크라이나 전쟁 종전 후 러시아와의 관계가 이격될 가능성에 대비해 외교를 다변화하려는 의도도 깔렸다는 지적도 나온다.



북한이 중·러 주도의 국제무대에 적극 참여해 한·미·일 등에 맞서는 진영 외교를 본격화하는 신호탄으로도 볼 수 있다. 정상국가를 표방하며 신냉전, 다극화 질서에 편입해 외교·경제적 고립을 해소하려는 목적이라는 것이다. 두진호 한국국가전략연구원 유라시아연구센터장은 “김 위원장의 이번 방중을 계기로 북한이 향후 상하이협력기구 등 중·러 주도 다자협의체와 글로벌사우스에 참여하는 등 고립을 적극 해소할 가능성이 있다”고 전망했다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “이재명정부가 한·미·일 협력체제를 강화하는 흐름을 보이니까 북한과 중국의 이해관계가 맞아 떨어진 것”이라며 “그 관성으로 북·중·러 삼각협력 체제도 강화되는 흐름을 보일 수밖에 없다”고 했다.

김정은 북한 국무위원장, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(왼쪽부터). 세계일보 자료사진

이는 중·러를 뒷배 삼아 핵 보유국 지위 확보를 위한 대미 협상력을 높이려는 성격도 있다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “한·미·일의 대북 비핵화 압박 공조 무력화 등을 겨냥한 빅카드”라며 “당장은 아니지만 대미, 트럼프와의 협상력 제고가 가능하다고 판단한 것으로 보인다”고 했다. 향후 북·미 대화시 ‘한국 패싱’을 유도하는 효과도 노렸다는 지적도 나온다. 두 센터장은 “(북한과의 대화를 위해) 한·러 관계만 개선하면 될 줄 알았는데 한·중 관계도 개선해야 하는 판”이라며 “한국은 강대국 정치에 완전히 껴버린 형국이라 우리만 패싱당하는 꼴이 될 수 있다”고 했다.



블라디미르 푸틴 대통령도 참석하는 만큼 이번 행사를 계기로 우크라이나 전쟁 종전 협상 상황을 공유하고 경제·군사적 협력 강화 방안을 논의하며 파병 대가를 확실히하려는 목적도 있어 보인다. 김 위원장의 러시아 답방도 논의될 수 있다. 일각에선 미국과의 협상 재개 문제를 중·러와 상의하기 위한 행보라는 분석도 나온다. 정성장 세종연구소 부소장은 “트럼프 대통령의 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 이루어질 수 있는 북·미 정상회담에 대한 중·러와의 입장 조율 차원의 성격도 있을 수 있다”고 했다.

김병관·장민주 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]