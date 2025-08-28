[부고] 원유찬씨 별세 외

▲원유찬씨 별세, 원명재씨(세계일보 독립문지국장) 부친상=28일 건국대병원 발인 30일 오전 7시30분 (02)2030-7900
▲김시대씨 별세, 김수정씨(과학기술정보통신부 과장) 부친상=27일 대구의료원 발인 29일 오전 6시 (053)560-9551
▲이점임씨 별세, 김정일씨(코오롱글로벌 대표이사) 모친상=28일 서울 서울성모장례식장 발인 30일 오전 7시40분 (02)2258-5940
▲이충열씨 별세, 지정순씨 남편상, 이상연(광무 대표이사)·헌씨 부친상, 양은성씨 시부상, 이용문·건창·윤지·명서·서정씨 조부상=28일 분당서울대병원 발인 30일 오전 7시30분 (031)787-1500
▲황건씨 별세, 황영진·영아·선아·정아씨 부친상, 유선영씨 시부상, 이재현(더제이자산운용 대표이사)·정성훈·이태희씨 장인상=28일 서울성모장례식장 발인 30일 오전 5시 (02)2258-5940
▲홍기성씨 별세, 홍종호(서울대 환경대학원 교수)·종민(재미사업)·종석씨(재미사업) 부친상, 박성연씨(이화여대 부총장·경영대학 교수) 시부상=27일 서울대병원 발인 30일 오전 9시 (02)2072-2010
▲김봉우씨 별세, 김용창씨(한국예탁결제원 투자지원본부장) 부친상=28일 부산 동아대병원 발인 30일 오전 7시30분 (051)256-7070
