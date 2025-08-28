‘일본 변호사 이름’으로 또… 서울 6개 고교 폭탄 설치 협박

서울에 있는 고등학교들에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 잇따라 접수돼 학생들이 긴급 대피하는 소동이 또 벌어졌다. 경찰과 소방 당국이 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았다.



28일 경찰에 따르면 이날 오전 서울 서대문구 한 고교에 ‘폭발물 설치’ 협박 팩스가 왔다는 신고가 접수됐다. 비슷한 내용의 팩스는 서울 서초구, 강남구, 동작구, 성북구, 중구에 있는 학교에도 보내졌다. 문서에는 최근 반복적으로 전송된 것과 유사하게 ‘일본 변호사’ 이름 등이 적혀 있었던 것으로 전해졌다. 경찰은 학교 측의 신고를 접수하고 각각 상황 파악에 나섰다.

경찰과 소방 당국이 교내를 점검한 결과 폭발물은 나오지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 접수된 팩스가 실제 위험으로 이어질 가능성이 작다고 판단했으나 일대 순찰을 강화했다고 밝혔다. 일부 학교에서는 등교 중이던 학생들을 집으로 돌려보냈다.



경찰은 이 팩스가 2023년 8월부터 반복되고 있는 일본발 허위 폭탄 설치 협박이라고 보고 수사를 이어가고 있다. 경찰 관계자는 “최근 일본 경찰과 공조회의를 개최했고 일본에 주재관을 보내 수사를 요청하고 있다”고 밝혔다. 앞서 25일에는 서울시청과 서울 소재 초등학교에 유사한 팩스가 신고됐고, 26일과 27일에도 서울 종로구와 성동구 한 중학교에 협박 문서가 전달됐다. 국회 행안위 소속 더불어민주당 양부남 의원실이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 올해에만 7월 말 기준 경찰이 허위 신고로 인해 2933번이나 헛출동했다.



하지만 해외에서 가상사설망(VPN)을 활용한 범행에 추적에 난항을 겪고 있다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “반복적으로 접수되는 팩스 내용을 분석하고 국제적 협조를 끌어내기 위해 대응팀을 만드는 등의 노력이 필요해 보인다”고 강조했다. 그러면서 “허위 협박 신고에도 추적과 처벌이 이뤄진다는 것을 보여주고 형사적, 민사적 책임을 물 수 있도록 법안 등의 정비도 필요하다”고 덧붙였다.

