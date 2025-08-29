서산·포항, 산업위기선제대응지역 지정

석유화학 산업단지가 있는 충남 서산, 철강업의 도시 경북 포항이 산업 위기로 지역경제까지 위험에 처하며 산업위기선제대응지역으로 지정됐다.



산업통상자원부는 28일 정부 산업위기대응 심의위원회를 열고 이같이 결정했다. 서산시와 포항시는 이날부터 2027년 8월27일까지 2년간 산업위기선제대응지역으로 관리된다.

경기 평택시 포승읍 평택항 수출 야적장에 철강 제품이 쌓여 있다. 뉴시스

국내 석유화학·철강업계는 전 세계적인 공급 과잉으로 저가 경쟁에 시달리고 있다. 여기에 국내뿐 아니라 중국 등 해외도 건설 경기가 침체하면서 수요는 침체됐다. 철강은 대미 수출 시 부과되는 품목관세가 50%인 악재까지 겹쳤다.



충남도와 경북도는 각각 산업이 현저하게 악화할 것으로 우려된다며 정부에 산업위기선제대응지역으로 지정해 달라고 요청했다. 앞서 전남 여수시도 석유화학 산업 위기로 산업위기선제대응지역으로 선정됐다.



정부는 긴급경영안정자금, 지방투자촉진보조금 우대와 중소기업 정책금융 지원 등 금융 지원을 강화한다. 산업 위기를 맞은 지역의 협력업체와 기타 전·후방 중소기업이 버틸 수 있도록 금융 지원을 하는 내용이 주를 이룬다. 이에 더해 시제품 제작, 연구개발(R&D) 관련 기술지도, 중장기 사업화 컨설팅 등 기술·사업화와 인력 양성도 정부가 돕는다.

박유빈 기자 yb@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]