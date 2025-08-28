‘세컨드홈’ 취득세 최대 50%까지 감면

앞으로 비수도권이나 인구감소지역에서 세컨드홈(Second Home)을 사는 사람에게는 취득세가 최대 50%까지 감면된다. 세컨드홈은 무주택자나 1주택자가 거주 목적 외에 인구감소지역이나 비수도권 등에 추가로 취득하는 주택을 뜻한다.

강원 속초시의 한 아파트 단지. 연합뉴스

행정안전부는 28일 지방세발전위원회를 개최하고 ‘2025년 지방세제 개편안’을 발표했다. 개편안에 따르면 인구감소지역 84곳 및 비수도권 인구감소관심지역 9곳에서 집을 사는 사람에게 취득세 감면 혜택을 줄 수 있다. 당초 인구감소지역만 대상이었으나, 이번 개정으로 강원 강릉·동해·속초·인제, 전북 익산, 경북 경주·김천, 경남 사천·통영 등 비수도권 인구감소관심구역이 추가됐다.



취득세 감면을 적용받을 수 있는 주택 취득가액 기준도 함께 조정됐다. 비수도권은 최대 12억원으로 상향됐고, 수도권과 비수도권 인구감소관심지역은 3억원 이하다. 인구감소지역에서 단기(6년)· 장기(10년) 임대 목적으로 사들이는 주택에 대한 취득세 중과세도 1년간 한시적으로 제외하고, 주택 수에서도 제외한다.



해당 지역에서 창업하거나 사업장을 새로 낼 경우 부동산 취득세와 재산세를 5년간 전액 면제하고, 이후 3년간 50% 감면하는 혜택이 연장된다. 투자와 고용을 촉진하기 위한 세제지원도 강화된다. 인구감소지역 기업이 지역 주민을 고용하면 법인지방소득세 세액공제를 새로 적용받는다. 근로자 1인당 45만원, 중소기업은 70만원까지 공제된다. 행안부는 이 같은 내용의 지방세법 개정안을 10월쯤 국회에 제출할 방침이다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

