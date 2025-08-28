대구시, 9월 1일부터 ‘대구로페이’ 2차 발행

대구시는 9월 1일부터 2차 발행을 시작하는 지역사랑상품권(지역화폐) ‘대구로페이’ 할인율을 기존 7%에서 13%로 높인다고 28일 밝혔다.

시에 따르면 2차 발행 규모는 3180억원으로 정해진 기간 없이 해당 금액이 모두 사용될 때까지 할인 판매를 진행한다.

대구로페이 2차 할인 발행 홍보 포스터. 대구시 제공

개인별 월 구매 한도는 1차와 같은 50만원이다. 9월 한 달은 대구로페이 보유 한도를 100만원으로 상향 조정한다. 1차 발행 당시 기존 7% 할인율로 50만원을 충전했던 시민들도 상향된 할인 혜택을 동일하게 누릴 수 있도록 하기 위한 조치다.

시는 민족 대명절인 추석(10월 5~7일)과 코리아 세일 페스타(11월 6~30일) 등 대규모 소비 시즌을 앞두고 대구로페이 발행 수요가 급증할 경우, 발행 추이를 고려해 1인당 구매 한도를 조정할 계획이다. 앞서 이달부터 1차 발행을 시작한 대구로페이 판매액은 지난 25일 기준 753억원으로 집계됐다.

대구로페이는 지역 내 연매출 30억원 이하인 가맹점 10만여곳에서 사용할 수 있다. 지역 공공 배달애플리케이션(앱) ‘대구로’에서 대구로페이로 결제하면 5% 할인 혜택도 추가로 받는다. 백화점이나 유흥∙사행성 등 일부 업종에서는 사용을 제한한다.

시는 모바일 앱 사용이 어려운 시민들을 위해 실물카드를 확대 발급하고 있다. ‘민생회복 소비쿠폰’을 지급받은 대구로페이 카드로도 iM뱅크 영업점 방문이나 ‘iM샵’ 앱에서 카드 등록 후 충전이 가능하다.

홍성주 시 경제부시장은 “많은 시민이 대구로페이를 적극적으로 이용해 할인 혜택을 누리고, 지역 경제 활성화에도 힘을 보태주시길 바란다”고 밝혔다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

