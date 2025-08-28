더스프링시니어, 유니메오와 전략적 MOU 맺어

사진=더 스프링 시니어 제공

케어 실버타운 더스프링시니어㈜가 간병인 매칭 플랫폼 ‘좋은케어’를 운영하는 ㈜유니메오와 8월 27일 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다.

이번 협약을 통해 양사는 시니어 돌봄 서비스의 새로운 모델을 제시하고, 입주 어르신과 가족 모두가 안심할 수 있는 차별화된 돌봄 환경을 구축해 나갈 계획이다.

더스프링시니어는 ‘아픈 사람도 입주할 수 있는 실버타운’이라는 차별적 브랜드 포지셔닝을 기반으로, 돌봄과 생활 지원을 결합한 실버타운을 운영하고 있다. 입주 어르신들이 자유롭게 생활하면서도 요양에 필요한 전문적인 케어를 받을 수 있도록 설계된 시스템이 특징이다.

이번 협약에 따라 더스프링시니어는 입주 어르신들이 필요로 할 경우, 좋은케어를 통해 전문 간병 인력을 신속하고 안정적으로 연계받을 수 있게 된다. 좋은케어는 전국 단위 간병인 네트워크와 검증된 매칭 시스템을 보유하고 있어 맞춤형 돌봄 서비스를 제공할 수 있다.

좋은케어는 전문성을 갖춘 간병 인력 풀을 바탕으로, 병원과 재택 간병 서비스에서 높은 신뢰를 받아온 기업이다. 이번 협력을 통해 더스프링시니어 입주민은 회복기 돌봄까지 끊김 없는 케어를 제공받을 수 있으며, 가족들은 안심할 수 있는 ‘토탈 케어 시스템’을 경험하게 된다.

더스프링시니어 김정원 대표는 “이번 MOU는 단순한 제휴를 넘어 고령사회에 맞는 새로운 돌봄 모델을 만드는 중요한 첫걸음”이라며, “앞으로도 더스프링시니어는 프리미엄 생활 환경, 전문적 건강 관리, 스마트 돌봄 시스템에 더해 간병까지 연결되는 통합 서비스를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

유니메오 장승익 대표 또한 “더스프링시니어가 가진 고급 실버타운 운영 노하우와 좋은케어의 간병인 네트워크가 결합하면 시니어 돌봄 서비스의 새로운 모델이 될 것”이라며, “앞으로 양사가 시니어 돌봄의 질적 향상을 위해 긴밀히 협력하겠다”고 전했다.

더스프링시니어는 현재 케어 실버타운 화성 레이크점과 포천 광릉수목원점을 운영 중이며, 내년 초 수도권을 중심으로 확대해 나갈 계획이다. 이번 협약을 계기로 양사는 향후 지속적인 협력을 통해 돌봄 서비스 품질 제고와 사회적 가치 실현에 기여할 방침이다.

