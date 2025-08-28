이너뷰티 브랜드 ‘온리추얼’, ‘ICT 어워드코리아 2025’ 플래티넘상 수상

헥토헬스케어는 28일 이너뷰티 브랜드 ‘온리추얼(OnRitual)’이 ‘ICT 어워드코리아 2025’의 플래티넘 프라이즈(PLATINUM PRIZE) 부문에서 대상을 받았다고 밝혔다. 온리추얼 공식 홈페이지 캡처

헥토헬스케어는 28일 이너뷰티 브랜드 ‘온리추얼(OnRitual)’이 ‘ICT 어워드코리아 2025’의 플래티넘 프라이즈(PLATINUM PRIZE) 부문에서 대상을 받았다고 밝혔다.

‘ICT 어워드코리아’는 한국정보과학진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 경기도가 후원하는 국내 최대 규모의 ICT(정보통신기술) 시상식이다.

매년 혁신적인 기술과 창의적인 서비스를 선보인 기업을 발굴하고 시상한다.

온리추얼의 건강한 브랜드 철학 부각과 사용자 맞춤형 콘텐츠, 직관적인 홈페이지 운영 체계 등의 종합 평가를 토대로 수상이 결정됐다.

온리추얼은 지속 가능한 건강 루틴으로 스스로의 몸을 돌보는 뷰티 습관을 제안하는 이너뷰티 브랜드다.

올해 하반기에는 이너뷰티 라인업 추가 확장으로 일상에서 자신만의 체계적인 건강 루틴을 만들고 관리할 수 있도록 브랜드 아이덴티티를 한층 강화할 계획이다.

헥토헬스케어 관계자는 “ICT 혁신을 접목한 브랜드 경험 강화로 온리추얼만의 꾸준한 이너뷰티 습관을 제안하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]