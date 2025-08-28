GC녹십자, 2025 노사문화 우수기업 인증 획득

GC녹십자(대표 허은철)가 고용노동부로부터 ‘2025 노사문화 우수기업’에 선정됐다. 회사는 27일 인증서를 전달받았다고 28일 밝혔다.

‘노사문화 우수기업’은 고용노동부가 주최하고 노사발전재단이 주관하는 제도로, 상생적 노사협력과 사회적 책임을 실천하는 기업을 선정해 지원한다. 올해는 대기업 13곳, 중소기업 19곳, 공공기관 8곳 등 총 40개 기업·기관이 이름을 올렸다.

GC녹십자는 노사분규 없는 사업장으로, 단순한 노사관계 차원을 넘어 조직문화 개선에도 힘써왔다. 전 사업장에 노사협의회를 두고 협력적 노사관계를 구축했으며, 임직원 설문조사(EOS)를 정기적으로 진행하는 등 구성원과의 소통 확대에 주력하고 있다.

박형준 GC녹십자 오창공장 본부장은 “이번 수상은 GC녹십자가 상생 노사협력에 힘써온 결과”라며 “앞으로도 임직원 간 소통을 강화해 함께 성장하는 기업문화를 만들겠다”고 말했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

