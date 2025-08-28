벤츠코리아, E클래스 AMG 라인 신규 출시

메르세데스-벤츠 코리아가 비즈니스 세단 ‘E-클래스’의 신규 트림 2종을 새롭게 출시한다고 28일 밝혔다.

이번에 선보이는 모델은 ‘E 450 4MATIC AMG 라인’과 ‘E 200 AMG 라인’으로, 보다 스포티한 감성의 E-클래스를 원하는 고객들의 니즈를 반영했다.

메르세데스-벤츠 E-클래스 AMG 라인. 벤츠코리아 제공

기존 판매하던 7개 라인업(△E 200 아방가르드 △E 220 d 4MATIC 익스클루시브 △E 300 4MATIC 익스클루시브 △E 300 4MATIC AMG 라인 △E 350 e 4MATIC 익스클루시브 △E 450 4MATIC 익스클루시브 △메르세데스-AMG E 53 하이브리드 4MATIC+)에 신규 모델들이 더해지면서, 총 9개 트림으로 국내 고객들의 다양한 취향과 선호에 더 원활하게 대응할 수 있게 됐다.

‘E 450 4MATIC AMG 라인’은 E-클래스 AMG라인 중 최상위 모델로 나이트 패키지 및 블랙 휠 요소를 적용해, 스포티한 감성과 고급스러운 분위기를 동시에 제공한다. 여기에 중앙 디스플레이와 동승자석 디스플레이가 이어진 △MBUX 슈퍼스크린, 운전 조건과 속도 및 하중에 따라 서스펜션을 자동으로 조절해줘 어떠한 노면과 도로 상황에서도 최적의 승차감을 제공하는 △에어매틱 서스펜션, 운전자가 민첩하게 차체를 조작할 수 있도록 돕는 △리어 액슬 스티어링, 힘을 들이지 않고도 차량 도어를 닫을 수 있는 △파워 클로징 및 차원이 다른 사운드 경험을 제공하는 △부메스터 4D 서라운드 시스템 등 고급 옵션 사양이 대거 적용됐다.

‘E 200 AMG 라인’은 기존 ‘아방가르드’ 단일 트림만 존재했던 ‘E 200’에 새롭게 추가된 트림이다. 차량에는 앞 유리에 주행에 필요한 정보가 투사되는 △헤드업 디스플레이(HUD), 고급스러운 이미지를 강조하는 △브라운 시트, 나파 가죽으로 감싼 △다기능 스포츠 스티어링 휠 등이 기본으로 제공된다.

차량 가격은 E 450 4MATIC AMG 라인이 1억1460만원, E 200 AMG 라인이 8000만원이다. 모두 부가세 포함 및 개소세 인하분을 반영한 가격이다.

김희정 기자 hee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]