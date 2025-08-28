한양 오가는 길 최대 길목, 천안삼거리공원 재단장 9월 1일 개장

조선시대 한양과 삼남(충청남북도·전라남북도·경상남북도)을 오가는 최고의 길목 명소 천안삼거리공원이 문화와 자연이 공존하는 가족형 테마공원으로 재탄생한다.

윤석훈 천안시 공원녹지사업본부장은 28일 기자간담회를 갖고 1970년대에 조성된 천안삼거리 공원을 리모델링해 현대화했다고 밝혔다. 공원 이용은 다음달 1일부터 시작한다.

윤석훈 천안시 공원녹지사업본부장이 28일 천안시청 브리핑실에서 기자간담회를 갖고 천안삼거리 공원 재단장 현황을 설명했다.

기존 삼거리공원은 오래된 버드나무가 조금 있긴 했지만 숲 개념의 녹지공간 없이 주차장과 흥타령축제 등 행사를 위한 광장과 소형 연못이 전부였다. 전체 부지 17만 3364㎡가운데 공원은 5만 ㎡로 26%밖에 되지 않았다. 이 때문에 천안을 상징하는 명소인 삼거리공원을 시민은 물론 관광객이 찾을 수 있는 공원으로 탈바꿈시켜야 한다는 목소리가 컸다.

이에따라 천안시는 2017년부터 총 720억원을 투입해 시민 휴식공간이 되는 숲을 조성하고 테마 공원화를 추진했다. 투입된 예산은 국토부 거점육성형 지역개발사업과 환경부 자연마당 조성사업에 성정되면서 국·도비 지원을 이끌어 냈다.

재단장한 천안삼거리 공원은 자연마당·수변산책로·정원·놀이공간·다목적 광장·문화예술·근린생활시설 등을 갖췄다.

