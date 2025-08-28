‘27년 연속 무분규·무파업’…대구도시개발공사, ‘노사관계우수기업’ 인증

대구도시개발공사는 한국경영인증원(KMR)으로부터 ‘노사관계우수기업 인증’을 획득했다고 28일 밝혔다.

‘노사관계우수기업 인증’은 노사 간 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 협력적이고 미래지향적인 관계를 구축한 기관과 기업에 수여되는 제도다. 노사 대표자의 리더십, 노사 관계의 성숙도, 임직원의 전반적 만족도, 성과 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

천상필(왼쪽부터) 노조위원장과 정명섭 사장이 인증서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

공사는 27년 연속 무분규·무파업 전통을 이어오며 안정적인 노사 관계를 구축해왔다. 정기적인 노사협의회와 간담회를 통한 현장 의견 수렴, 세대 간 공감을 위한 소통 프로그램 운영, 일·가정 양립을 지원하는 근무환경 조성 등에서 높은 평가를 받았다.

정명섭 공사 사장은 “이번 노사관계우수기업 인증은 임직원 모두가 함께 이룬 성과이자 상호 신뢰와 협력의 결실”이라며 “앞으로도 모범적인 노사 문화를 바탕으로 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

천상필 노동조합 위원장은 “서로 존중하고 신뢰하는 문화가 이번 인증을 통해 다시 한번 인정받게 됐다”며 “앞으로도 노사가 함께 소통하고 발전하는 관계를 만들어 가겠다”고 강조했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

