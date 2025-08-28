재능대·재능고, 게임기업 넷마블 진로·취업 현장체험

재능대학교가 글로벌 게임기업 현장에서 진로·취업 체험 일정을 진행했다. 28일 재능대에 따르면 대학일자리플러스센터는 재능고 학생들 대상으로 ㈜넷마블과 연계한 진로탐색 프로그램을 지난 26일 운영했다.

이날 넷마블 본사 방문으로 직무 특강을 진행하며, 학생들에게 게임산업을 이해할 수 있는 기회를 제공했다. 재능대 게임아트디자인과·게임콘텐츠과 학생 21명, 교수진, 재능고 학생·교사 9명이 참여해 관련 산업 전반의 시야를 넓혔다.

참가자들은 넷마블의 대표 게임 IP(지식재산권)를 소개하는 박물관을 둘러보며 기업 문화와 산업 발전 과정을 살펴봤다. 이어진 특강에서는 현직 전문가의 기획, 개발, 운영 등 다양한 직무 경험을 바탕으로 실질적인 조언이 전해졌다.

이번 교육은 재능대·산업체·재능고교가 연계해 운영하는 진로취업 동아리(U·C·H) 활동 일환이다. 안택균 대학일자리플러스센터장은 “학생들이 현장에서 요구하는 역량을 기를 수 있도록 여러 기업과 연계한 프로그램을 지속 운영하겠다”며 “실무 경험과 취업 기회 확대를 통해 경쟁력 향상에 힘쓰겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]