박지원 “조국, 왜 호남서 경쟁하려느냐…심상정의 길 가지 말라”

더불어민주당 박지원 의원은 28일 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장을 향해 “심상정(전 정의당 대표)의 길을 가지 마라”고 말했다.

박 의원은 이날 KBS라디오 ‘전격시사’에 출연해 “사랑하면 결혼하고 이념과 생각이 같으면 한집에서 살아야지, 왜 딴 집 살림을 하려면서 호남에서 경쟁하려느냐”며 이같이 밝혔다.

앞서 조 원장은 전날 전남 담양군청에서 정철원 담양군수와 만나 “호남 전체 발전을 위한 생산적 경쟁”이 필요하다고 말했다.

조국혁신당이 내년 지방선거에서 호남 지역에 자체 후보를 내 민주당과 경쟁하겠다는 뜻을 드러낸 것 아니냐는 분석이 가능한 발언이다.

이에 박 의원은 “과거 정의당이 몇 석 가져서 오늘의 정의당이 어떻게 됐나. 호남서 정의당이 선거 전에는 상당한 지지율이 나오지만, 선거하면 (호남 유권자들은) 역시 민주당을 선택하더라”며 “조국혁신당이 호남에서 경쟁하는 것보다는 앞으로 총선, 대선에서 어떤 길을 가야 되는가(를 생각해야 한다)”고 말했다.

그는 “조국혁신당은 이념 정당이 아니고 일종의 대중 정당이다. 민주당보다 더 좌클릭하고 선명하려고 노력하는 것은 그들의 자구책”이라며 “기초단체장, 광역·기초의원 몇 석 얻는다고 집권당이 되나. 지방선거는 지방선거”라고 지적했다.

이어 “정당의 진로는 총선과 대선에서 이루어지는 거다. 과거 정의당이 광주 서구, 순천 주웠는데 그다음에 어떻게 됐나. 다 떨어지지 않았나”라며 “심 전 대표와 아주 가깝고 존경하지만, 조 원장에게 심상정의 길을 가지 말라고 말씀드린다”고 말했다.

아울러 출소 후 광폭 행보를 보이는 조 원장이 민주당 일각의 우려에도 “자숙하는 게 정치인의 역할이 아니다”라고 말한 것에 대해선 박 의원은 “그분의 결정”이라고 말을 아꼈다. 박 의원 역시 조 원장을 향해 “신중해야 한다. 성급하면 실패한다”는 조언을 하기도 했다.

그는 “저는 진심으로 애정 어린 충고를 했다”며 “이제 그분의 몫이니까 제가 그 이상 얘기하는 것은 바람직하지 않고 ‘소탐대실하지 마라’ 이 생각은 지금도 가지고 있다”고 말했다.

