한은, ‘집값·가계부채’ 우려에 기준금리 연 2.5%로 동결

한국은행이 8월 통화정책방향회의(통방회의)에서 기준금리를 현 2.50%로 동결했다. 경기 부진 등에 금리인하 필요성이 적지 않지만, 수도권 집값 상승세와 미국과의 금리차를 의식해 금융안정에 집중한 것으로 풀이된다. 올해 경제성장률 전망치는 3개월 전보다 0.1%포인트 오른 0.9%로 소폭 높여잡았다.

28일 한은에 따르면 금융통화위원회는 이날 오전 통화정책방향회의를 열고 기준금리를 연 2.50%로 2회 연속 동결했다. 금통위는 올해 들어 2월과 5월에 각각 금리를 0.25%씩 낮춘 바 있다.

이창용 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

이날 기준금리 동결은 시장 전망에 대체로 부합했다. 금융투자협회가 지난 18∼21일 채권 관련 종사자 100명을 대상으로 조사한 결과 응답자 84%가 동결을 예상했다.

금통위가 금리를 낮추지 못한 것은 ‘6·27 대책’으로 급한 불은 껐지만 부동산 시장 불안이 여전하기 때문이다. 8월 셋째 주 기준 서울 아파트 매매가격지수는 0.09% 오르며 증가폭은 줄었지만 29주 연속 상승세를 유지했다. 한은 ‘8월 소비자동향조사’에서 주택가격전망지수도 6·27 대책 시행 한 달 만에 다시 반등했다.

이창용 한은 총재는 지난 19일 국회 기획재정위원회에 출석해 “수도권 주택시장과 가계부채 증가세가 ‘6·27 대책’ 이후 다소 진정되는 모습이지만, 서울 일부 지역에서는 여전히 높은 주택가격 상승세가 이어지고 있어 추세적 안정 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있다”고 발언하기도 했다.

미국과의 금리 격차 확대도 인하 걸림돌로 작용했다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 지난해 12월 이후 5회 연속 금리를 동결한 가운데 한·미 금리차는 역대 최대 수준인 2.00%포인트를 유지 중이다. 금리차가 더 벌어지면 원·달러 환율 상승과 외국인 자금 유출 위험이 확대될 수 있다.

한은은 이날 올해 성장률 전망치를 종전 0.8%에서 0.9%로 0.1%포인트 상향했다. 2차 추가경정예산 집행 효과, 내수 경기 회복 조짐 등이 고려된 결과다. 내년 성장률 전망은 기존 1.6%를 유지했다.

계속해서 0%대 저성장 전망이 이어지는 만큼 시장에서는 다음 금통위가 열리는 10월에 금리를 0.25%포인트 인하할 것이라는 분석에 무게가 실린다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “건설경기 침체 장기화 및 향후 수출 둔화 우려에 경제심리는 당분간 부진할 전망”이라며 “현재 동결의 원인인 금융불안이 진정될 경우 금리인하는 재개될 것으로 예상한다”고 말했다.

윤솔 기자 sol.yun@segye.com

