전남대 인권센터, 지역 대학 인권 네트워크 허브로 자리매김

전남대학교 인권센터가 지역 대학 인권 네트워크의 허브로 자리매김하고 있다. 출범 3주년을 맞은 광주·전남 대학인권센터협의회의 구심점으로 대학 간 협력과 전문성 강화를 통해 지역 인권문화 확산에 속도를 내고 있다는 평가를 받고있다.

28일 전남대에 따르면 전남대 인권센터(센터장 홍관표)는 22일 전남대 제1학생마루 소강당에서 ‘2025년 제1차 광주·전남 대학인권센터협의회 실무자 직무역량강화 워크숍’을 개최했다.

2023년 9월 출범한 광주·전남 대학인권센터협의회는 광주·전남 지역에 있는 31개 대학 인권센터가 회원으로 참여하고 있으며, 홍관표 전남대 인권센터장이 의장을 맡아 지역 대학 인권센터간 협력과 전문성 강화를 위한 구심점 역할을 수행해 오고 있다.

이번 워크숍은 직무역량강화를 위해 필요한 주제에 대한 협의회 소속 실무자들의 자발적 논의 과정을 거쳐, 스토킹 범죄 및 피해자 보호 관련 제도의 이해라는 주제로 추진됐다.

강사로 나선 광주동부경찰서 여성청소년과 이혜경 경감은 스토킹 처벌법의 주요 개정 내용을 공유하면서 언론보도된 구체적 사건을 중심으로 스토킹 범죄 처리에 관한 실무 절차를 소개했고, (사)광주여성의전화 김서경 활동가는 스토킹 피해에 대한 대학 내 해결 절차와 피해자 지원제도에 대해 강의했다. 각 강연 이후에는 질의응답을 통해 의견을 나누는 시간이 이어졌다.

홍관표 전남대 인권센터장은 “앞으로도 정기적인 워크숍과 성과 공유를 통해 대학 내 인권센터 간 자료와 프로그램을 지속적으로 나누며, 지역 대학 내 인권 문화 확산에 기여해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

