엔비디아, 2분기 예상치 웃돈 실적에도…시간외 주가 3%↓, 왜?

인공지능 반도체(AI) 시장을 이끌고 있는 미국 엔비디아가 지난 2분기(5~7월) 시장의 예상을 웃도는 실적을 기록했다. 매출과 순이익 모두 50% 이상 증가하며 성장세를 입증했지만, 핵심 사업인 데이터센터 부문 매출이 2분기 연속 월가 예상치에 미치지 못한 탓에 주가는 시간외 거래에서 3%대 하락세를 보였다.

사진=EPA연합뉴스

27일(현지 시간) 미국 CNBC 등에 따르면 엔비디아는 이날 이 같은 2분기 매출과 주당 순이익이 각 467억4000만 달러와 1.05달러를 기록했다고 발표했다.

시장조사 업체 LSEG는 2분기 매출을 460억6000만 달러, 주당 순이익을 1.01달러로 예상했었다.

순이익은 264억 2000만 달러로, 전년 동기(166억 달러)에서 59% 증가했다.

3분기 매출 가이던스는 540억달러(±2%)를 제시했다. 중국용 반도체 칩 H20 출하가 반영되지 않은 수치다. LSEG 예상치는 531억달러다.

데이터센터 부문 매출은 411억 달러로 전년 동기 대비 56% 증가, 9개 분기 연속 50% 넘는 성장률을 기록했다. 다만 시장 예상치(413억4000만 달러)엔 미치지 못했다.

이 중 338억 달러는 GPU 칩 부문에서 발생, 전분기 대비 1% 감소했다. H20 출하 지연에 따른 영향이다. 네트워킹 매출은 73억 달러로 전년 대비 2배가량 증가했다.

차세대 칩 블랙웰 GPU 매출은 1분기 대비 17% 증가했으며, 해당 제품군이 데이터센터 매출의 약 70%를 차지하고 있다고 설명했다.

2분기 중국용 H20 칩을 전혀 출하하지 못했으며, 이로 인한 45억달러 감가상각 비용을 기록했다고 엔비디아는 설명했다. 정상 출하가 가능했다면 80억달러 증가할 수 있었을 것이라고 부연했다.

현재 중국 외 고객사에 1억8000만달러 규모 H20 재고를 공급했으며, 향후 지정학적 환경에 따라 20억~50억달러 규모 H20 매출이 발생할 수 있다고 기대했다.

게임 부문 매출은 43억달러 매출을 올려 전년 대비 49% 증가했다. 로봇 부문은 5억8600만달러로, 전년 대비 69% 늘었다.

엔비디아 이사회는 600억달러 규모 자사주 매입을 추가 승인했으며, 이번 분기 중 97억달러 규모 자사주를 매입했다고 밝혔다.

엔비디아는 향후 10년간 3~4조달러 규모 인공지능(AI) 인프라 투자가 이뤄질 것으로 전망했다.

엔비디아 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 3%가량 하락했다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]