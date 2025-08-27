네이버 웹툰 작가로부터 노하우 전수 받은 세명대 영회웹툰애니메이션학과

세명대학교 영화웹툰애니메이션학과가 현업 웹툰 작가의 방과 후 특강과 애니메이션 제작사 현장 견학 프로그램을 진행하며 차별화된 창작 실무 교육으로 주목받고 있다.

네이버 웹툰 심윤수 작가가 세명대 영화웹툰애니메이션학과에서 특강을 한 후 학생들과 기념 촬영을 하고 있다. 세명대 제공

27일 세명대에 따르면 지난 4월부터 6월까지 총 10주에 걸쳐 진행된 이 학과의 ‘방과 후 웹툰 특강’에선 현업 웹툰 작가들과 학생들이 직접 소통하며 실력을 키웠다. 네이버 웹툰에서 활발히 활동 중인 심윤수 작가는 이번 특강을 통해 창작 과정, 연재 전략, 플랫폼 소통 등 창작 실무 노하우를 학생들에게 전수했다. 인디 만화 분야 한동혁 작가는 독립 만화의 정체성과 실험 정신에 대해 강연하며 학생들에게 진로에 대한 깊이 있는 통찰을 제공하기도 했다. 참여 학생들은 “현장 작가분들의 현실적인 조언이 진로 설계에 큰 도움이 되었다”는 반응이다.

8월 14일에는 재학생 15명이 국내 대표 애니메이션 제작사인 ‘로커스 애니메이션’을 방문해 산업 현장을 직접 체험했다. ‘로커스 애니메이션’은 애니메이션 드라마 ‘유미의 세포들’, 장편 영화 ‘레드슈즈’ 등으로 잘 알려진 3D 애니메이션 전문 스튜디오다. 학생들은 애니메이션 제작 과정과 업계 현황을 들으며 미래 애니메이터로서의 진로와 역량 개발에 대한 구체적인 방향을 설계했다. 김경주 교수는 “학생들이 현장을 경험하며 미래를 준비할 수 있는 의미 있는 시간이었다”며 “앞으로도 다양한 창작 전문가 연계와 현장 체험을 통해 실무 중심 스튜디오 창작 교육을 강화해 나가겠다”고 말했다.

박성준 선임기자 alex@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]