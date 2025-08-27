조국, 정철원 담양군수 만나 “호남 발전 위해 생산적 경쟁해야”

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 27일 전남 담양군청에서 정철원 담양군수와 만나 “호남 전체 발전을 위한 생산적 경쟁”이 필요하다고 강조했다.

이는 더불어민주당을 겨냥한 발언으로 내년 지방선거에서 호남 지역에 자체 후보를 내 민주당과 경쟁하겠다는 뜻을 드러냈다는 분석이다.

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 27일 오전 전남 담양군청에서 정철원 담양군수와 차담을 나누고 있다. 정 군수는 조국혁신당에서 처음으로 지방자치단체장에 선출됐다. 연합뉴스

조 원장은 이날 정 군수와의 차담에서 “호남 지역 내에서 건전한 경쟁이 있어 유권자분들이 선택지가 있었으면 좋겠다”며 “당만 보고 찍는 게 아니라 실제 그 후보의 능력, 자질, 향후 정책을 보고 찍으면 호남 전체에 도움이 된다고 생각한다”고 말했다.

이어 “생산적 경쟁을 하게 되면 유권자분들은 선택지가 있어서 좋고 경쟁하다 보면 발전하는 거 아니겠나”라고 덧붙였다.

조 원장은 정 군수에게 “군수님께서 당선된 자체가 호남 전체에 여러 가지 파급 효과가 있는 것 같다”며 “나비효과가 이미 생성되기 시작했다고 본다. 호남 전체 발전을 위해 저희가 기여할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

정 군수는 조국혁신당에서 배출한 첫 기초단체장이다. 지난 4월 재·보궐 선거에서 민주당 후보를 제치고 당선됐다.

조 원장은 그러면서 “아직 제가 당 대표는 아니지만 추후 전당대회를 통해 직함을 가지게 되면 호남 전체 발전을 위해 더 역할을 하겠다”는 다짐도 전했다.

조 원장의 이날 발언은 내년 지방선거에서 기초 단위에서는 민주당과 경쟁하고 광역단체장 선거에서는 연대하겠다는 구상을 거듭 밝힌 것으로 받아들여진다.

조 원장은 전날 KBS 광주와 인터뷰에서 “지방선거에서 국민의힘이 광역단체장을 한 자리라도 차지하면 절대 안 된다는 점에서 민주당과 철저히 연대하겠다”면서도 “기초 단위에선 어느 정당 후보가 더 지역 친화적이고 주민 밀착적 정책을 갖췄는지 비교·경쟁해야 한다”고 말한 바 있다.

조 원장은 전날 광주를 시작으로 이날 전남 담양·고창, 전북 전주를 잇달아 방문하며 호남 일정을 이어가고 있다. 오는 28일에는 전북 익산에서 청년들을 만나 간담회를 갖는다.

조 원장의 이 같은 행보 역시 내년 지방선거를 겨냥해 호남에서 조국혁신당의 존재감을 각인시키고 경쟁력을 높이기 위한 전략이라는 관측을 낳는다.

담양=김선덕기자 sdkim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]